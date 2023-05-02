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    Отберет ли «Сосьедад» очки у «Реала»?

    «Реал Сосьедад» — «Реал». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 2 мая 2023 года

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    «Реал» занимает второе место
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Реал Сосьедад»

    Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки пять баллов.

    В активе «Реал Сосьедада» 58 очков. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию вполне по силам.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид

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    Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку вылетели из Лиги Европы и Кубка страны. В Примере «Реал Сосьедад» в 32 матчах забил 41 мяч, а пропустил лишь 29.

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    В последних девяти поединках во всех турнирах баски уступили два раза при четырех победах и трех ничьих, так что гости демонстрируют заурядную форму.

    «Реал»

    Мадридцы уже потеряли шансы на чемпионство. Отставание от «Барселоны» почти критическое, и отыграть его будет непросто, поэтому в случае поражения в грядущей игре и победы каталонцев, последние будут в шаге от титула.

    Более того, еще и сами «Сливочные» теряют очки на ровном месте. Да и оборона «Реала» частенько ошибается: пропущено уже 30 мячей в чемпионате.

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    • Тем не менее, королевский клуб все равно имеет шанс выиграть сразу два трофея после выхода в финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Осасуной» и «Манчестер Сити» соответственно.

    В пяти из шести последних поединков во всех турнирах коллектив выиграл при одном поражении, так что находится в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Реала» оценивается в 2,91, ничья — в 3,49.

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    В 10 из 12 последних матчей хозяев и семи из 11 последних поединков гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,05.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,88, ведь в трех из 23 последних матчей «Реал Сосьедада» было забито меньше 2,5 голов.

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    «Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Сосьедад» очки у «Реала»?
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