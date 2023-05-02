«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. До третьей строчки пять баллов.

В активе «Реал Сосьедада» 58 очков. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет сложно, а вот удержать четвертую позицию вполне по силам.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 2.503.452.80Бонус$9500

Подопечные Иманоля Альгуасиля продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку вылетели из Лиги Европы и Кубка страны. В Примере «Реал Сосьедад» в 32 матчах забил 41 мяч, а пропустил лишь 29.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последних девяти поединках во всех турнирах баски уступили два раза при четырех победах и трех ничьих, так что гости демонстрируют заурядную форму.

«Реал»

Мадридцы уже потеряли шансы на чемпионство. Отставание от «Барселоны» почти критическое, и отыграть его будет непросто, поэтому в случае поражения в грядущей игре и победы каталонцев, последние будут в шаге от титула.

Более того, еще и сами «Сливочные» теряют очки на ровном месте. Да и оборона «Реала» частенько ошибается: пропущено уже 30 мячей в чемпионате.

Тем не менее, королевский клуб все равно имеет шанс выиграть сразу два трофея после выхода в финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Осасуной» и «Манчестер Сити» соответственно.

В пяти из шести последних поединков во всех турнирах коллектив выиграл при одном поражении, так что находится в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,44. Успех «Реала» оценивается в 2,91, ничья — в 3,49.

В 10 из 12 последних матчей хозяев и семи из 11 последних поединков гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,88, ведь в трех из 23 последних матчей «Реал Сосьедада» было забито меньше 2,5 голов.