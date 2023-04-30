ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаБензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего Пеп ГвардиолаЭто эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы? Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд 1:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Локомотив» и «Химки» устроят голевой спектакль

    «Локомотив» — «Химки». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Химки Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Химки Химки
  • Московская область
    •

    «Локомотив»

    Эта команда весной заметно прибавила в плане игры и результатов. Вылет железнодорожникам уже не угрожает.

    «Локомотив» оторвался от опасной зоны на 7 очков. Более того, москвичи намерены подняться как можно выше в таблице.

    Коэффициенты матча Локомотив — Химки

    1X2Новым игрокам
  • 1.455.006.40Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. В столичном дерби «Локомотив» буквально выгрыз ничью с ЦСКА (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «Химками» для команды традиционно складываются не удачно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» выиграла 4 раза при одном паритете.

    «Локомотив» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Москвичи уж точно будут максимально сконцентрированными на атаке.

    «Химки»

    «Химки» отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Сейчас команда находится на 15 месте, на один балл отставая от зоны стыков.

    При Андрее Талалаеве команда несколько прибавила. Да и состав у химчан по именам вполне себе приличный.

  • Верьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси»
  • Несмотря на увольнения из «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино — идеальный тренер для «Челси»
  • 26/04/2023

    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Химки» в родных стенах уверенно переиграли тонущее «Торпедо» (4:2).

    До того химчане добыли один балл в Самаре (0:0).Так что процесс выздоровления медленно, но уверенно протекает.

    Команда Талалаева уж точно не будет отсиживаться в тылах. Химчане будут бороться, как минимум, за ничейный результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.45.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Химок» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.15.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать общей высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Легечка — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вавассори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пол — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Карацев — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Велес — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андреева — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кубань — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» и «Химки» устроят голевой спектакль
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры