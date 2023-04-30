«Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Эта команда весной заметно прибавила в плане игры и результатов. Вылет железнодорожникам уже не угрожает.

«Локомотив» оторвался от опасной зоны на 7 очков. Более того, москвичи намерены подняться как можно выше в таблице.

Коэффициенты матча Локомотив — Химки 1X2Новым игрокам 1.455.006.40Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. В столичном дерби «Локомотив» буквально выгрыз ничью с ЦСКА (1:1).

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Матчи с «Химками» для команды традиционно складываются не удачно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» выиграла 4 раза при одном паритете.

«Локомотив» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Москвичи уж точно будут максимально сконцентрированными на атаке.

«Химки»

«Химки» отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Сейчас команда находится на 15 месте, на один балл отставая от зоны стыков.

При Андрее Талалаеве команда несколько прибавила. Да и состав у химчан по именам вполне себе приличный.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Химки» в родных стенах уверенно переиграли тонущее «Торпедо» (4:2).

До того химчане добыли один балл в Самаре (0:0).Так что процесс выздоровления медленно, но уверенно протекает.

Команда Талалаева уж точно не будет отсиживаться в тылах. Химчане будут бороться, как минимум, за ничейный результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.45.

На викторию «Химок» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.15.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать общей высокой атакующей активности .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.