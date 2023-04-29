«Унион Берлин» сыграет против леверкузенского «Байера» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков.

Вряд ли берлинский клуб вклинится в борьбу за чемпионский титул, но уже ни у кого нет сомнений, что в следующем сезоне он может оказаться среди участников группового этапа Лиги чемпионов.

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На прошлой неделе команда Урса Фишера одержала важнейшую гостевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Перед этим, правда, была домашняя ничья с «Бохумом» (1:1).

Но при этом важно отметить, что «Унион» еще ни разу в этом сезоне Бундеслиги не проигрывал на своем поле. И на этом отрезке берлинский клуб лишь однажды пропустил больше одного мяча.

«Байер»

«Байер» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 27-ми турах 47 очков.

У «фармацевтов» тоже остаются шансы прорваться в топ-4, но на данный момент отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет шесть очков.

«Байер» находится в шикарной форме. Достаточно взглянуть на результаты — беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет уже 13 матчей.

На прошлой неделе «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы и одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» (2:0).

«Байер» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде, набрав 11 очков.

Прогноз и ставка

На «Унион» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Байера» — за 2.54.

В первом круге «Байер» разнес «Унион» на своем поле со счетом 5:0. Безусловно, берлинский клуб постарается ответить.

Но здесь также стоит учитывать, что «Байер» сейчас в полном порядке. Поэтому не факт, что хозяевам удастся взять реванш.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.17.