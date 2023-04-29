«Унион»
«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков.
Вряд ли берлинский клуб вклинится в борьбу за чемпионский титул, но уже ни у кого нет сомнений, что в следующем сезоне он может оказаться среди участников группового этапа Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Унион — Байер
На прошлой неделе команда Урса Фишера одержала важнейшую гостевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0).
Перед этим, правда, была домашняя ничья с «Бохумом» (1:1).
Но при этом важно отметить, что «Унион» еще ни разу в этом сезоне Бундеслиги не проигрывал на своем поле. И на этом отрезке берлинский клуб лишь однажды пропустил больше одного мяча.
«Байер»
«Байер» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 27-ми турах 47 очков.
У «фармацевтов» тоже остаются шансы прорваться в топ-4, но на данный момент отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет шесть очков.
«Байер» находится в шикарной форме. Достаточно взглянуть на результаты — беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет уже 13 матчей.
На прошлой неделе «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы и одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» (2:0).
«Байер» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде, набрав 11 очков.
Прогноз и ставка
На «Унион» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Байера» — за 2.54.
В первом круге «Байер» разнес «Унион» на своем поле со счетом 5:0. Безусловно, берлинский клуб постарается ответить.
Но здесь также стоит учитывать, что «Байер» сейчас в полном порядке. Поэтому не факт, что хозяевам удастся взять реванш.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.17.