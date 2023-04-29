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    «Унион» прервет невероятную серию «Байера»?

    «Унион» — «Байер». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Германии 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Байер»
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    Беспроигрышная серия «Байера» составляет уже 13 матчей
    «Унион Берлин» сыграет против леверкузенского «Байера» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Апреля 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Унион»

    «Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков.

    Вряд ли берлинский клуб вклинится в борьбу за чемпионский титул, но уже ни у кого нет сомнений, что в следующем сезоне он может оказаться среди участников группового этапа Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Унион — Байер

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    На прошлой неделе команда Урса Фишера одержала важнейшую гостевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Перед этим, правда, была домашняя ничья с «Бохумом» (1:1).

    Но при этом важно отметить, что «Унион» еще ни разу в этом сезоне Бундеслиги не проигрывал на своем поле. И на этом отрезке берлинский клуб лишь однажды пропустил больше одного мяча.

    «Байер»

    «Байер» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 27-ми турах 47 очков.

    У «фармацевтов» тоже остаются шансы прорваться в топ-4, но на данный момент отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет шесть очков.

    «Байер» находится в шикарной форме. Достаточно взглянуть на результаты — беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет уже 13 матчей.

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    • На прошлой неделе «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы и одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» (2:0).

    «Байер» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах Бундеслиги на выезде, набрав 11 очков.

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Байера» — за 2.54.

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    В первом круге «Байер» разнес «Унион» на своем поле со счетом 5:0. Безусловно, берлинский клуб постарается ответить.

    Но здесь также стоит учитывать, что «Байер» сейчас в полном порядке. Поэтому не факт, что хозяевам удастся взять реванш.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.17.

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    «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. «Унион» прервет невероятную серию «Байера»?
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