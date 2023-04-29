«Брайтон» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

В минувшем туре чемпионата «Чайки» не порадовали результатом своих болельщиков. На выезде команда потерпела поражение от борца за выживание «Ноттингема» (1:3).

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В предыдущем матче южане потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, поэтому вылетели из турнира.

Все прогнозы на АПЛ

Таким образом, коллектив проиграл два последних поединка, а в четырех последних уступил трижды, поэтому хозяева, видимо, переживают спад формы.

«Вулверхэмптон»

Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 33 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 29 раз — меньше гола за игру в среднем.

В минувшем туре клуб порадовал своих болельщиков, когда на своем поле сумел взять верх над неуступчивым в последнее время «Кристал Пэлас» (2:0).

В последних пяти поединках коллектив проиграл лишь один раз, а в последних четырех трижды победил, поэтому у гостей неплохие шансы зацепиться за очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,51, ничья — в 4,39.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.