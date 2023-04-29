ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:2. Онлайн
  • 00:57
    • «Севилья» вырвала победу у «Атлетика»
  • 00:08
    • «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:19
    • «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб
    Все новости спорта

    Покончит ли «Брайтон» с неудачами?

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтон» занимает 8-е место
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •

    «Брайтон»

    Команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На текущий момент «Брайтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

    В минувшем туре чемпионата «Чайки» не порадовали результатом своих болельщиков. На выезде команда потерпела поражение от борца за выживание «Ноттингема» (1:3).

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон

    1X2Новым игрокам
  • 1.504.406.40Фрибет$40
    •

    В предыдущем матче южане потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, поэтому вылетели из турнира.

    Все прогнозы на АПЛ

    Таким образом, коллектив проиграл два последних поединка, а в четырех последних уступил трижды, поэтому хозяева, видимо, переживают спад формы.

    «Вулверхэмптон»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

    Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 33 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 29 раз — меньше гола за игру в среднем.

  • Беллингем, Рейна, Ройс и еще 10 игроков, которые могут покинуть «Боруссию» этим летом
  • Похоже, в Дортмунде намечается кадровая революция
  • 26/04/2023

    • В минувшем туре клуб порадовал своих болельщиков, когда на своем поле сумел взять верх над неуступчивым в последнее время «Кристал Пэлас» (2:0).

    В последних пяти поединках коллектив проиграл лишь один раз, а в последних четырех трижды победил, поэтому у гостей неплохие шансы зацепиться за очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,51, ничья — в 4,39.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Металлист — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Брайтон» с неудачами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры