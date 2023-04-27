«Валенсия» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда в нынешнем сезоне докатилась до борьбы за выживание в Примере. Нынешнее 18 место в турнирной таблице говорит о серьезных проблемах.

«Валенсия» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились 32 забитыми мячами.

Коэффициенты матча Валенсия — Вальядолид 1X2Новым игрокам 1.723.754.90Фрибет$40

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Валенсия» уверенно одолела «Эльче» (0:2).

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«Валенсия» традиционно удачно противостоит «Вальядолиду». «Летучие мыши» выиграли 3 из 5 последних очных поединков.

В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. В матче с прямым конкурентом нужно исключительно побеждать.

«Вальядолид»

Эта команда еще не обеспечила себе спокойную жизнь. Находясь на 14 месте, «Вальядолид» лишь на 5 очков оторвался от опасной зоны.

Вот только с реализацией у команды откровенно не складывается. В 30 матчах игроки «Вальядолида» отличились всего 26 мячами.

В минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. Дома была минимально обыграна «Жирона».

Эта победа стала для «Вальядолида» второй кряду. Так что в этой встрече гостей может устроить даже ничья.

Отметим, что и в матче первого круга «Вальядолид» минимально одолел «Валенсию». Так что психологически команда готова на все сто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.75.

На викторию «Вальядолида» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.75.

«Летучие мыши» намерены добыть три очка, и как можно скорее покинуть зону вылета .

Наш прогноз — Победа «Валенсии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.40.