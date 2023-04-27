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    Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Англии по футболу 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ньюкасл»
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    «Эвертон» занимает 18-е место
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 21:45 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2023 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 21:45 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Эвертон»

    Команда — одно из главных разочарований АПЛ нынешнего сезона. «Ириски» непривычно сражаются за выживание.

    Ливерпульскому клубу находится прямо в зоне вылета на 18-м месте. Впрочем, отставание «Эвертона» от опасной зоны измеряется лишь худшей разницей мячей, чем у «Лестера».

    Коэффициенты матча Эвертон — Ньюкасл

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    В своем предыдущем поединке команда набрала всего один балл. На выезде мерсисайдцы разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Коллектив не знает побед пять последних поединков при двух поражениях и трех ничьих, поэтому находится не в лучшей форме, чтобы рассчитывать на успех.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 59 очков. Впрочем, потенциально четвертый «МЮ» его опережает, поскольку провел на игру меньше.

    На прошлой неделе «Сороки» одержали феерическую победу над «Тоттенхэмом» (6:1) на своем поле.

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    • А вот перед этим «Ньюкасл» потерпел болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3. Это был один из немногих случаев в сезоне, когда клуб действительно выглядел хуже соперника.

    Впрочем, эта неудача была единственной в семи последних поединках при шести победах, а значит гости будут явным фаворитом грядущей встречи на «Гудисон Парк».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Эвертона» оценивается в 4,76, ничья — в 3,74.

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    В пяти из семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
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