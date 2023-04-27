«Эвертон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 21:45 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Команда — одно из главных разочарований АПЛ нынешнего сезона. «Ириски» непривычно сражаются за выживание.

Ливерпульскому клубу находится прямо в зоне вылета на 18-м месте. Впрочем, отставание «Эвертона» от опасной зоны измеряется лишь худшей разницей мячей, чем у «Лестера».

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В своем предыдущем поединке команда набрала всего один балл. На выезде мерсисайдцы разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив не знает побед пять последних поединков при двух поражениях и трех ничьих, поэтому находится не в лучшей форме, чтобы рассчитывать на успех.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 59 очков. Впрочем, потенциально четвертый «МЮ» его опережает, поскольку провел на игру меньше.

На прошлой неделе «Сороки» одержали феерическую победу над «Тоттенхэмом» (6:1) на своем поле.

А вот перед этим «Ньюкасл» потерпел болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3. Это был один из немногих случаев в сезоне, когда клуб действительно выглядел хуже соперника.

Впрочем, эта неудача была единственной в семи последних поединках при шести победах, а значит гости будут явным фаворитом грядущей встречи на «Гудисон Парк».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Эвертона» оценивается в 4,76, ничья — в 3,74.

В пяти из семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.