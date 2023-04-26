«Райо Вальекано»
Эта команда в нынешнем сезоне играет роль середняка Примеры. Нынешнее 9 место в турнирной таблице это полностью подтверждает.
«Райо Вальекано» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились забитыми мячами всего 36 раз.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Барселона
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. На выезде «Райо Вальекано» потерпел поражение от «Реал Сосьедад» (2:1).
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«Райо Вальекано» уже в последнее время удачно противостоит каталонцам. Два из трех последних очных поединков команда выиграла.
В этой встрече хозяева явно будут действовать вторым номером. Дать бой лидеру команда способна, и наверняка не даст себя в обиду.
«Барселона»
Каталонцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионскому титулу. Отрыв от «Реала» составляет 11 очков, и отыграть его будет ой как непросто.
Вот только с реализацией у команды в последнее время не складывается. В трех своих последних матчах «Барселона» забила лишь 1 мяч.
Вот и минувший тур принес лидеру лишь минимальную викторию. Правда, и обыгран был крепкий оппонент в виде «Атлетико».
«Райо Вальекано» явно сойдет за раздражитель для каталонцев. Команда Хави намерена наконец-то обыграть колючего оппонента.
Пора бы вернуться в забивную гавань и Роберту Левандовскому. Поляк пока остановился на отметке в 17 точных выстрелов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.75.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.80.
Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Победа «Барселоны» во 2 тайме за 2.05.