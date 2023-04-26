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    Каталонцы быстро возьмут свое

    «Райо Вальекано» — «Барселона». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Примера, 26 апреля 2023 года

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    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Барселона» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Апреля 2023 года
    Райо Вальекано
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    •  Райо Вальекано 23:00 Барселона Барселона
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    «Райо Вальекано»

    Эта команда в нынешнем сезоне играет роль середняка Примеры. Нынешнее 9 место в турнирной таблице это полностью подтверждает.

    «Райо Вальекано» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились забитыми мячами всего 36 раз.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Барселона

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    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. На выезде «Райо Вальекано» потерпел поражение от «Реал Сосьедад» (2:1).

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    «Райо Вальекано» уже в последнее время удачно противостоит каталонцам. Два из трех последних очных поединков команда выиграла.

    В этой встрече хозяева явно будут действовать вторым номером. Дать бой лидеру команда способна, и наверняка не даст себя в обиду.

    «Барселона»

    Каталонцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионскому титулу. Отрыв от «Реала» составляет 11 очков, и отыграть его будет ой как непросто.

    Вот только с реализацией у команды в последнее время не складывается. В трех своих последних матчах «Барселона» забила лишь 1 мяч.

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    • Вот и минувший тур принес лидеру лишь минимальную викторию. Правда, и обыгран был крепкий оппонент в виде «Атлетико».

    «Райо Вальекано» явно сойдет за раздражитель для каталонцев. Команда Хави намерена наконец-то обыграть колючего оппонента.

    Пора бы вернуться в забивную гавань и Роберту Левандовскому. Поляк пока остановился на отметке в 17 точных выстрелов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.80.

    Каталонцы явно полны решимости прервать неудачную серию матчей с «Райо Вальекано».

    Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Победа «Барселоны» во 2 тайме за 2.05.

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    «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Каталонцы быстро возьмут свое
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