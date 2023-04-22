В рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет с «Леванте». Поединок состоится 22 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 62 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отставание от второй позиции составляет всего два балла.

Островитяне в текущем первенстве за 36 проведенных игр потерпели только шесть фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 16 викторий. Разница мячей составляет 42:26.

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У «желто-синих» только одна виктория за последние семь встреч первенства. Помимо нее, они в этот период три раза расписали мировые и трижды терпели фиаско. Причем два из них были в минувших турах — 0:1 дома от «Овьедо» и 1:2 на выезде от «Гранады».

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На своем поле «Лас-Пальмас» не может выиграть на протяжении последних трех встреч, дважды сыграв в этом отрезке вничью при одном поражении. До этого дома он выиграл четыре игры подряд.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 61 баллом идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает на три очка.

«Лягушки» на протяжении последних 26 встреч чемпионата потерпели всего лишь два фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и 11 игр завершили мировыми исходами.

Однако у клуба из Валенсии за последние шесть встреч первенства только один выигрыш, четыре мировых исхода и одно фиаско, которое было в минувшем туре дома от «Мирандеса» 1:2.

Вне родных стенах в рамках чемпионата «Леванте» уступил только в одном поединке из 14 последних, шесть матчей еще он выиграл и расписал семь мировых.

В первом круге в Валенсии эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1. И данный поединок стал для них первым за последние почти пять лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.20.

На викторию «Леванте» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.00.

Финишный отрезок обе команды проводят не лучшим образом и наверняка в очном противостоянии постараются не рисковать и будут согласны заработать по очку.