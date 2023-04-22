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    «Лас-Пальмас» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Испании, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Леванте»
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    «Лас-Пальмас»
    В рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет с «Леванте». Поединок состоится 22 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Апреля 2023 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 19:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 62 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отставание от второй позиции составляет всего два балла.

    Островитяне в текущем первенстве за 36 проведенных игр потерпели только шесть фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 16 викторий. Разница мячей составляет 42:26.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Леванте

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    У «желто-синих» только одна виктория за последние семь встреч первенства. Помимо нее, они в этот период три раза расписали мировые и трижды терпели фиаско. Причем два из них были в минувших турах — 0:1 дома от «Овьедо» и 1:2 на выезде от «Гранады».

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    На своем поле «Лас-Пальмас» не может выиграть на протяжении последних трех встреч, дважды сыграв в этом отрезке вничью при одном поражении. До этого дома он выиграл четыре игры подряд.

    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 61 баллом идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает на три очка.

    «Лягушки» на протяжении последних 26 встреч чемпионата потерпели всего лишь два фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и 11 игр завершили мировыми исходами.

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    • Однако у клуба из Валенсии за последние шесть встреч первенства только один выигрыш, четыре мировых исхода и одно фиаско, которое было в минувшем туре дома от «Мирандеса» 1:2.

    Вне родных стенах в рамках чемпионата «Леванте» уступил только в одном поединке из 14 последних, шесть матчей еще он выиграл и расписал семь мировых.

    В первом круге в Валенсии эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1. И данный поединок стал для них первым за последние почти пять лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Леванте» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.00.

    Финишный отрезок обе команды проводят не лучшим образом и наверняка в очном противостоянии постараются не рисковать и будут согласны заработать по очку.

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    «Лас-Пальмас» — «Леванте»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды согласятся на ничью
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