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    Покончит ли «Эспаньол» с неудачами?

    «Эспаньол» — «Кадис». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 21 апреля 2023 года

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    «Эспаньол» идет в зоне вылета
    «Эспаньол» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Эспаньол» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2023 года
    Эспаньол
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  • Испания. Примера
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    «Эспаньол»

    Команда находится на предпоследнем 19-й позиции в турнирной таблице. «Эспаньол» отстает от спасительной 17 позиции на три очка.

    С забитыми голами у команды также явно не складывается. В 29 поединках игроки «Попугаев» отличились лишь 35 мячами.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Кадис

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы на выезде уступили «Бетису» со счетом 1:3.

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    Это поражение стало для «Эспаньола» уже шестым подряд. Да и вообще, коллектив обходится без побед уже почти два месяца.

    «Кадис»

    Команда традиционно борется за выживание. Правда, «Кадис» явно прибавил в последнее время, и сейчас занимает 16 место.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках игроки «Кадиса» забили всего 23 мяча.

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    • В позапрошлом туре Примеры команда добыла три важнейших балла, одолев на выезде «Бетис» (0:2). Тем не менее, в прошлой игре она уступила дома «Реалу» (0:2).

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и трех ничьих, так что у соперника есть шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эспаньол», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Кадиса» оценивается в 4,00, ничья — в 3,39.

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    В последних семи поединках хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,32, ведь в семи последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Эспаньол» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Эспаньол» с неудачами?
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