«Эспаньол» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Эспаньол» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

Команда находится на предпоследнем 19-й позиции в турнирной таблице. «Эспаньол» отстает от спасительной 17 позиции на три очка.

С забитыми голами у команды также явно не складывается. В 29 поединках игроки «Попугаев» отличились лишь 35 мячами.

Коэффициенты матча Эспаньол — Кадис 1X2Новым игрокам 2.033.303.90Фрибет$40

Свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы на выезде уступили «Бетису» со счетом 1:3.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Это поражение стало для «Эспаньола» уже шестым подряд. Да и вообще, коллектив обходится без побед уже почти два месяца.

«Кадис»

Команда традиционно борется за выживание. Правда, «Кадис» явно прибавил в последнее время, и сейчас занимает 16 место.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 29 поединках игроки «Кадиса» забили всего 23 мяча.

В позапрошлом туре Примеры команда добыла три важнейших балла, одолев на выезде «Бетис» (0:2). Тем не менее, в прошлой игре она уступила дома «Реалу» (0:2).

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и трех ничьих, так что у соперника есть шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Эспаньол», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Кадиса» оценивается в 4,00, ничья — в 3,39.

В последних семи поединках хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,32, ведь в семи последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.