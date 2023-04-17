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    «Лягушки» добудут минимальную викторию

    «Леванте» — «Мирандес». Прогноз, ставка (к. 2.66) на футбол, чемпионат Испании, 17 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Мирандес»
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    «Леванте»
    В понедельник, 17 апреля, «Леванте» на своем поле сыграет против «Мирандеса» в 36-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Леванте» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Апреля 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 61 баллом идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает лишь на очко.

    «Лягушки» на протяжении последних 26 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и 11 игр завершили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Леванте — Мирандес

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    У клуба из Валенсии за последние пять встреч первенства один выигрыш и четыре мировых исхода. В двух своих последних игра он расписал мировые по 1:1 дома с «Сарагосой» и на выезде с «Эйбаром».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» не уступает с ноября прошлого года или 12 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при четырех мировых исходах.

    «Мирандес»

    С 42 зачетными пунктами «Мирандес» разместился в нижней части турнирной таблицы Сегунды, находясь на расстоянии семи баллов от зоны вылета.

    После того, как «кабаны» выиграли две подряд игры в начале марта, затем они не могут победить на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем игровом дне чемпионата «красные» потерпели выездное поражение от «Картахены» со счетом 0:1, а перед этим они расписали две ничьи подряд.

    У «Мирандеса» всего лишь одна виктория вдали от дома в последних восьми поединках чемпионата при четырех проигрышах и трех мировых исходах.

    Между собой эти клубы провели три встреч, все которые выиграл «Леванте» — 3:0, 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

    Прогнозируем, что один из лидеров чемпионат на своем поле справится с командой из нижней части таблицы, но виктория будет с минимальным счетом.

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    «Леванте» — «Мирандес»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лягушки» добудут минимальную викторию
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