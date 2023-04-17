«Леванте»
«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 61 баллом идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает лишь на очко.
«Лягушки» на протяжении последних 26 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и 11 игр завершили мировыми исходами.
Коэффициенты матча Леванте — Мирандес
У клуба из Валенсии за последние пять встреч первенства один выигрыш и четыре мировых исхода. В двух своих последних игра он расписал мировые по 1:1 дома с «Сарагосой» и на выезде с «Эйбаром».
В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» не уступает с ноября прошлого года или 12 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при четырех мировых исходах.
«Мирандес»
С 42 зачетными пунктами «Мирандес» разместился в нижней части турнирной таблицы Сегунды, находясь на расстоянии семи баллов от зоны вылета.
После того, как «кабаны» выиграли две подряд игры в начале марта, затем они не могут победить на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.
Календарь и таблица испанской Примеры
В минувшем игровом дне чемпионата «красные» потерпели выездное поражение от «Картахены» со счетом 0:1, а перед этим они расписали две ничьи подряд.
У «Мирандеса» всего лишь одна виктория вдали от дома в последних восьми поединках чемпионата при четырех проигрышах и трех мировых исходах.
Между собой эти клубы провели три встреч, все которые выиграл «Леванте» — 3:0, 2:1 и 1:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.55.
На викторию «Мирандеса» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.
Прогнозируем, что один из лидеров чемпионат на своем поле справится с командой из нижней части таблицы, но виктория будет с минимальным счетом.