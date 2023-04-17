В понедельник, 17 апреля, «Леванте» на своем поле сыграет против «Мирандеса» в 36-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Леванте» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 61 баллом идет в Сегунде пятым, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает лишь на очко.

«Лягушки» на протяжении последних 26 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и 11 игр завершили мировыми исходами.

Коэффициенты матча Леванте — Мирандес 1X2Новым игрокам 1.554.006.30Фрибет$40

У клуба из Валенсии за последние пять встреч первенства один выигрыш и четыре мировых исхода. В двух своих последних игра он расписал мировые по 1:1 дома с «Сарагосой» и на выезде с «Эйбаром».

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» не уступает с ноября прошлого года или 12 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при четырех мировых исходах.

«Мирандес»

С 42 зачетными пунктами «Мирандес» разместился в нижней части турнирной таблицы Сегунды, находясь на расстоянии семи баллов от зоны вылета.

После того, как «кабаны» выиграли две подряд игры в начале марта, затем они не могут победить на протяжении четырех игр, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем игровом дне чемпионата «красные» потерпели выездное поражение от «Картахены» со счетом 0:1, а перед этим они расписали две ничьи подряд.

У «Мирандеса» всего лишь одна виктория вдали от дома в последних восьми поединках чемпионата при четырех проигрышах и трех мировых исходах.

Между собой эти клубы провели три встреч, все которые выиграл «Леванте» — 3:0, 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.55.

На викторию «Мирандеса» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

Прогнозируем, что один из лидеров чемпионат на своем поле справится с командой из нижней части таблицы, но виктория будет с минимальным счетом.