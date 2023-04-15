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    Наступит ли «Вильярреал» на пятки «Сосьедаду»?

    «Вильярреал» — «Вальядолид». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Примера, 15 апреля 2023 года

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    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 15:00 мск. «Вильярреал» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» находится на характерном для себя 5-м месте в турнирной таблице с отрывом в четыре очка от «Сосьедада». Так что в случае победы и поражения конкурента «Вильярреал» будет отставать лишь в один балл.

    А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 28 поединках игроки «Вильярреала» отличились лишь 37 мячами.

    В своем последнем поединке левантийцы совершили сенсацию, когда в гостях на характере обыграли сам мадридский «Реал» (3:2).

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    В трех последних матчах подопечные Сетьена неизменно выигрывают, причем кроме королевского клуба были биты и сильные в текущем сезоне «Сосьедад» и «Осасуна».

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» находится на 17-й строчке, набрав в 28-ми матчах 29 очков. Отрыв от зоны вылета — всего лишь два балла.

    Очевидно, что команду ждет непростая борьба за выживание. Помочь в этом призван ее новый главный тренер Пауло Пеццолано.

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    • Клуб одержал лишь одну победу в семи предыдущих турах, выиграв на своем поле у «Эспаньола». А еще на этом отрезке было четыре поражения с общим счетом 2:14.

    Коллектив не знает побед четыре последние матча во всех турнирах при двух поражениях, но приход нового рулевого может помочь ему отряхнуться от неудач.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Вальядолида» оценивается в 7,03, ничья — в 4,83.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет, и тотал больше 2,5 голов 1,89, ведь в двух из трех последних матчей хозяева выигрывали именно с таким тоталом голов.

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    «Вильярреал» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Наступит ли «Вильярреал» на пятки «Сосьедаду»?
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