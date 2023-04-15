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    «Родина» Москва — «Динамо» Махачкала. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат России, 15 апреля 2023 года

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    «Родина» Москва
    В 27-м туре первенства первой российско лиги московская «Родина» на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет 15 апреля и начнется в 14:00 по мск. «Родина» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Апреля 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 14:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Родина» Москва

    С 32 набранными пунктами «Родина» находится на 13 позиции в турнирной таблице первенства первой российской лиги. Зону вылета она опережает на семь очков.

    Столичная команда в этом чемпионате смогла отпраздновать восемь викторий, столько же раз она еще сыграла вничью и десять встреч проиграла, забила 28 голов, а пропустила на четыре больше.

    После рестарта первенства москвичи сперва выиграли три матча подряд, затем они две встречи кряду проиграли, а в минувшем игровом дне расписали мировую на выезде с лидирующей «Балтикой» — 0:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Родина» проиграла в своей последней домашней игре, а до этого выиграла три поединка на своем поле подряд, пропустив в двух случаях по голу.

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинский коллектив с 37 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице Первой лиги, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

    У «Динамо» за всю турнирную дистанцию девять викторий, десять мировых исходов и семь поражений. Забила и пропустила команда по 18 голов.

    Все прогнозы на футбол

    «Динамовцы» уступили только раз за минувшие семь встреч первенства. Помимо этого фиаско, они еще в данном отрезке добились трех выигрышей и столько же матчей свели вничью. В минувшем туре был обыгран дома 1:0 КАМАЗ.

    Вне родных стен махачкалинцы проиграли три поединка из семи последних при двух победных исходах и таком же количестве мировых.

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    Единственную встречу клубы провели между собой в первом круге этого первенства, которая закончилась вничью со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Родины» — 2.35, победа «Динамо» — 3.09, ничья — 3.13.

    Прогнозируем, что поединок этих команд завершится крайне низовым исходом, учитывая их очень низкую результативность.

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    «Родина» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет очень мало
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