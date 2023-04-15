В 27-м туре первенства первой российско лиги московская «Родина» на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет 15 апреля и начнется в 14:00 по мск. «Родина» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина» Москва

С 32 набранными пунктами «Родина» находится на 13 позиции в турнирной таблице первенства первой российской лиги. Зону вылета она опережает на семь очков.

Столичная команда в этом чемпионате смогла отпраздновать восемь викторий, столько же раз она еще сыграла вничью и десять встреч проиграла, забила 28 голов, а пропустила на четыре больше.

После рестарта первенства москвичи сперва выиграли три матча подряд, затем они две встречи кряду проиграли, а в минувшем игровом дне расписали мировую на выезде с лидирующей «Балтикой» — 0:0.

Календарь и таблица ФНЛ

«Родина» проиграла в своей последней домашней игре, а до этого выиграла три поединка на своем поле подряд, пропустив в двух случаях по голу.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинский коллектив с 37 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице Первой лиги, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

У «Динамо» за всю турнирную дистанцию девять викторий, десять мировых исходов и семь поражений. Забила и пропустила команда по 18 голов.

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«Динамовцы» уступили только раз за минувшие семь встреч первенства. Помимо этого фиаско, они еще в данном отрезке добились трех выигрышей и столько же матчей свели вничью. В минувшем туре был обыгран дома 1:0 КАМАЗ.

Вне родных стен махачкалинцы проиграли три поединка из семи последних при двух победных исходах и таком же количестве мировых.

Единственную встречу клубы провели между собой в первом круге этого первенства, которая закончилась вничью со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Родины» — 2.35, победа «Динамо» — 3.09, ничья — 3.13.

Прогнозируем, что поединок этих команд завершится крайне низовым исходом, учитывая их очень низкую результативность.