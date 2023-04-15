«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Команда из Лейпцига продолжает бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «Ред Буллу» это удается, поскольку команда занимает четвертое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «красных быков» 48 очков.

«РБ Лейпциг» на десять пунктов отстает от лидирующей «Баварии», но побороться за чемпионство уже вряд ли получится. Следом за «РБ Лейпцигом» расположился «Фрайбург», который отстает лишь на один пункт, поэтому вся борьба еще впереди.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аугсбург 1X2Новым игрокам 1.256.3010.50Фрибет$40

Недавно подопечные Марко Розе вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити». Также они продолжают борьбу в Кубке Германии, где в полуфинале сыграют против «Фрайбурга».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последней игре «РБ Лейпциг» на выезде переиграл «Герту» (1:0), а до этого неожиданно уступил «Майнцу» (0:3) и «Бохуму» (0:1).

«Аугсбург»

Команда из одноименного города борется за выживание в элитном дивизионе, однако пока может чувствовать себя спокойно. В настоящий момент «фуггеры» занимают тринадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Аугсбурга 29 пунктов.

Подопечные Энрико Масена на шесть пунктов опережают шестнадцатый «Штутгарт», который находится в зоне вылета. Чтобы обезопасить себя от опасной зоны, «Аугсбургу» нужно продолжить набирать очки.

Разница забитых и пропущенных мячей у «Аугсбурга» — 35:50. Из Кубка Германии команда уже давно вылетела, поэтому может полностью сконцентрировать на задаче сохранения прописки в элите.

В последней игре «Аугсбург» в родных стенах уступил «Кельну» (1:3), а до этого сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1). Последний раз команда Масена побеждала еще 4 марта в поединке против «Вердера» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «РБ Лейпциг» коэффициент равен 1.26.

Успех «Аугсбурга» оценивается в 11,00, ничья — в 6,50.

Наши ставка и прогноз — обе команды в этом матче забьют.

Также попробуем поставить на то, что «РБ Лейпциг» добудет уверенную победу.