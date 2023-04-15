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    Назначение Талалаева не спасет «Химки» от поражения в матче с «Крыльями»

    «Крылья Советов» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, РПЛ, 15 апреля 2023 года

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    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Крылья Советов»

    Команда граничит с зоной вылета из РПЛ, занимая 12-е место в турнирной таблице. «Крылья» имеют довольно комфортное преимущество в 5 очков от зоны стыковых матчей, но все может измениться.

    «Крылья» проводят не самый удачный сезон, выиграв всего 6 матчей из 22-х. К тому же, команда крайне мало забивает, всего 23 гола за сезон — меньше только у «Химок» и «Торпедо».

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Химки

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    В последних 5-и турах у команды лишь одна победа над «Сочи» (2:1), одна ничья с «Оренбургом» (1:1) и три поражения. За этот период команда забила всего 3 гола и 8 раз пропустила.

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    Стоит отметить, что в команде есть яркий лидер Владимир Писарский, который входит в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, но в последнее время футболист начал сдавать позиции. Писарский забил всего один гол в последних 5-и матчах за «Крылья Советов».

    Самарцы на своем поле побеждали лишь дважды из 10-и матчей в нынешнем сезоне. За последние 3 домашних матча «Крылья» дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

    «Химки»

    Команда имеет лишь теоретические шансы сохранить прописку в российской Премьер-лиги. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место с 13-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей на 4 балла.

    «Химки» ужасно играют в обороне, команда пропустила 50 голов в 22-х матчах нынешнего сезона — это худший результат в лиге. К слову, «Пари НН» пропустил только 44 мяча.

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    • После возобновления чемпионата «Химки» провели 5 матчей и ни разу не победила. Команда один раз сыграла вничью в матче с «Факелом» (1:1) и 4 раза проиграла, пропустив за этот период 14 голов.

    После поражения в последнем туре от ЦСКА со счетом 0:3 руководство «Химок» уволило наставника команды Спартака Гогниева и назначило на пост главного тренера Андрей Талалаева. Подмосковная команда проведет первый матч под руководством нового специалиста.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крылья Советов» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Химок» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.50.

    «Химки» находятся в ужасной форме. Команде, очевидно, нужно время, чтобы придти в себя. Можно предположить, что хозяева без особых проблемы заберут 3 очка.

    Наш прогноз — Победа «Крылья Советов» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — «Крылья Советов» забьет 1-й гол в 1-м тайме за 1.86.

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    «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Назначение Талалаева не спасет «Химки» от поражения в матче с «Крыльями»
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