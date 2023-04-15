«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Команда граничит с зоной вылета из РПЛ, занимая 12-е место в турнирной таблице. «Крылья» имеют довольно комфортное преимущество в 5 очков от зоны стыковых матчей, но все может измениться.

«Крылья» проводят не самый удачный сезон, выиграв всего 6 матчей из 22-х. К тому же, команда крайне мало забивает, всего 23 гола за сезон — меньше только у «Химок» и «Торпедо».

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В последних 5-и турах у команды лишь одна победа над «Сочи» (2:1), одна ничья с «Оренбургом» (1:1) и три поражения. За этот период команда забила всего 3 гола и 8 раз пропустила.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Стоит отметить, что в команде есть яркий лидер Владимир Писарский, который входит в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата, но в последнее время футболист начал сдавать позиции. Писарский забил всего один гол в последних 5-и матчах за «Крылья Советов».

Самарцы на своем поле побеждали лишь дважды из 10-и матчей в нынешнем сезоне. За последние 3 домашних матча «Крылья» дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Химки»

Команда имеет лишь теоретические шансы сохранить прописку в российской Премьер-лиги. «Химки» занимают предпоследнее 15-е место с 13-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей на 4 балла.

«Химки» ужасно играют в обороне, команда пропустила 50 голов в 22-х матчах нынешнего сезона — это худший результат в лиге. К слову, «Пари НН» пропустил только 44 мяча.

После возобновления чемпионата «Химки» провели 5 матчей и ни разу не победила. Команда один раз сыграла вничью в матче с «Факелом» (1:1) и 4 раза проиграла, пропустив за этот период 14 голов.

После поражения в последнем туре от ЦСКА со счетом 0:3 руководство «Химок» уволило наставника команды Спартака Гогниева и назначило на пост главного тренера Андрей Талалаева. Подмосковная команда проведет первый матч под руководством нового специалиста.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крылья Советов» предлагают — 1.50.

На викторию «Химок» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.50.

«Химки» находятся в ужасной форме. Команде, очевидно, нужно время, чтобы придти в себя. Можно предположить, что хозяева без особых проблемы заберут 3 очка.

Наш прогноз — Победа «Крылья Советов» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — «Крылья Советов» забьет 1-й гол в 1-м тайме за 1.86.