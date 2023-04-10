«Реджина» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Реджина» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реджина»

Эта команда находится на 7 месте в турнирной таблице Серии В. В плей-офф она наверняка попадет, но даже в топ-4 угодить будет сложно.

Главной проблемой команды является не самая крепкая оборона. В 31 матче «Реджина» пропустила в свои ворота 37 раз.

В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Реджина» оставила с носом «Перуджу» (1:3).

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До того команда пребывала в состоянии грогги. Об этом красноречиво свидетельствуют 4 поражения кряду.

Матчи с «Венецией» для команды традиционно проходят удачно. В двух последних очных встречах «Реджина» победила.

«Венеция»

«Венеция» борется за сохранение места в Серии В. Сейчас команда занимает 14 место, на 1 балл опережая опасную зону.

Атака команды действует не столь результативно. В 31 матче венецианцы настреляли всего 34 мяча.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Венеция» дома добыла сверхважную викторию над «Комо» (3:2).

До того команда одолела еще и «Асколи» (0:1). Так что тенденция к выздоровлению налицо!

«Венеция» наверняка будет активно атаковать. Команде нужно максимально отдаляться от зоны вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реджины» предлагают — 2.38.

На викторию «Венеции» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

Венецианцы пребывают на заметном подъеме , и уж точно должны дать бой нестабильной «Реджине».

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.