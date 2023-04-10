«Реджина»
Эта команда находится на 7 месте в турнирной таблице Серии В. В плей-офф она наверняка попадет, но даже в топ-4 угодить будет сложно.
Главной проблемой команды является не самая крепкая оборона. В 31 матче «Реджина» пропустила в свои ворота 37 раз.
В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Реджина» оставила с носом «Перуджу» (1:3).
До того команда пребывала в состоянии грогги. Об этом красноречиво свидетельствуют 4 поражения кряду.
Матчи с «Венецией» для команды традиционно проходят удачно. В двух последних очных встречах «Реджина» победила.
«Венеция»
«Венеция» борется за сохранение места в Серии В. Сейчас команда занимает 14 место, на 1 балл опережая опасную зону.
Атака команды действует не столь результативно. В 31 матче венецианцы настреляли всего 34 мяча.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Венеция» дома добыла сверхважную викторию над «Комо» (3:2).
До того команда одолела еще и «Асколи» (0:1). Так что тенденция к выздоровлению налицо!
«Венеция» наверняка будет активно атаковать. Команде нужно максимально отдаляться от зоны вылета.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реджины» предлагают — 2.38.
На викторию «Венеции» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.