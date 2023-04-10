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    Паритета не избежать?!

    «Реджина» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Серия В, 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реджина» — «Венеция»
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    Паоло Ваноли
    «Реджина» сыграет на своем поле с «Венецией» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Реджина» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 10 Апреля 2023 года
    Реджина
  • Италия. Серия B
    •  Реджина 16:00 Венеция Венеция
  • Италия. Серия B
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    «Реджина»

    Эта команда находится на 7 месте в турнирной таблице Серии В. В плей-офф она наверняка попадет, но даже в топ-4 угодить будет сложно.

    Главной проблемой команды является не самая крепкая оборона. В 31 матче «Реджина» пропустила в свои ворота 37 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Реджина» оставила с носом «Перуджу» (1:3).

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    До того команда пребывала в состоянии грогги. Об этом красноречиво свидетельствуют 4 поражения кряду.

    Матчи с «Венецией» для команды традиционно проходят удачно. В двух последних очных встречах «Реджина» победила.

    «Венеция»

    «Венеция» борется за сохранение места в Серии В. Сейчас команда занимает 14 место, на 1 балл опережая опасную зону.

    Атака команды действует не столь результативно. В 31 матче венецианцы настреляли всего 34 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Венеция» дома добыла сверхважную викторию над «Комо» (3:2).

    До того команда одолела еще и «Асколи» (0:1). Так что тенденция к выздоровлению налицо!

    «Венеция» наверняка будет активно атаковать. Команде нужно максимально отдаляться от зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реджины» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Венеции» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

    Венецианцы пребывают на заметном подъеме, и уж точно должны дать бой нестабильной «Реджине».

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.

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    «Реджина» — «Венеция»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
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