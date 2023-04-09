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    «Матрасники» начнут ударно

    «Райо Вальекано» — «Атлетико». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Примера, 9 апреля 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2023 года

    «Райо Вальекано»

    Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 8 место в таблице вполне можно аттестовать как успех.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 27 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 32 мяча.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико

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    В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Райо Вальекано» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

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    Более того, эта ничья стала для команды второй кряду. А вот не побеждает «Райо Вальекано» уже на протяжении 2 месяцев.

    Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник уж чересчур сильный, так что хозяевам явно ничего не светит.

    «Атлетико»

    «Матрасники» находятся на характерном для себя 3 месте в турнирной таблице. «Атлетико» в нынешнем сезоне вряд ли поднимется выше.

    А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 27 поединках игроки «Атлетика» отличились лишь 43 мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетико» дома с минимальным счетом переиграл «Бетис».

    Эта виктория стала для команды четвертой кряду. Причем в 3 своих последних матчах мадридцы не пропускали.

    «Атлетико» наверняка сыграет первым номером. Правда, гостям не поможет травмированный Мемфис Депай.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

    Мадридцы нынче находятся в потрясающих кондициях, выиграв 4 своих последних матча.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» начнут ударно
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