«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 8 место в таблице вполне можно аттестовать как успех.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 27 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 32 мяча.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико 1X2Новым игрокам 4.603.401.85Фрибет$40

В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Райо Вальекано» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

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Более того, эта ничья стала для команды второй кряду. А вот не побеждает «Райо Вальекано» уже на протяжении 2 месяцев.

Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник уж чересчур сильный, так что хозяевам явно ничего не светит.

«Атлетико»

«Матрасники» находятся на характерном для себя 3 месте в турнирной таблице. «Атлетико» в нынешнем сезоне вряд ли поднимется выше.

А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 27 поединках игроки «Атлетика» отличились лишь 43 мячами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетико» дома с минимальным счетом переиграл «Бетис».

Эта виктория стала для команды четвертой кряду. Причем в 3 своих последних матчах мадридцы не пропускали.

«Атлетико» наверняка сыграет первым номером. Правда, гостям не поможет травмированный Мемфис Депай.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.85.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.

Мадридцы нынче находятся в потрясающих кондициях , выиграв 4 своих последних матча.

Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.