«Райо Вальекано»
Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Нынешнее 8 место в таблице вполне можно аттестовать как успех.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 27 поединках игроки «Райо Вальекано» забили всего 32 мяча.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико
В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Райо Вальекано» на выезде сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Более того, эта ничья стала для команды второй кряду. А вот не побеждает «Райо Вальекано» уже на протяжении 2 месяцев.
Проблемы с реализацией наверняка не решены. Да и соперник уж чересчур сильный, так что хозяевам явно ничего не светит.
«Атлетико»
«Матрасники» находятся на характерном для себя 3 месте в турнирной таблице. «Атлетико» в нынешнем сезоне вряд ли поднимется выше.
А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 27 поединках игроки «Атлетика» отличились лишь 43 мячами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Атлетико» дома с минимальным счетом переиграл «Бетис».
Эта виктория стала для команды четвертой кряду. Причем в 3 своих последних матчах мадридцы не пропускали.
«Атлетико» наверняка сыграет первым номером. Правда, гостям не поможет травмированный Мемфис Депай.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.85.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.