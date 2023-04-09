9 апреля «Краснодар-2» примет «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги России. Поединок начнется в 14:00 мск. «Краснодар-2» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» находится на самом дне турнирной таблицы Первой лиги. У него 18 набранных очков, с которыми он занимает 18-е место. В этом сезоне команда показывает 3 самых лучших результата — больше всего поражений (15), меньше всего забитых голов (16) и больше всего пропущенных (41).

Краснодарцы смогли набрал 4 очка за последние 2 тура. Они победили «Родину» (1:0), после чего сыграли нулевую ничью с «Енисеем».

Гол в ворота «Родины» стал первым за 5 последних матчей для команды. В остальных играх она не забивала.

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Кроме выше упомянутых результатов были поражения от «Балтики» (0:3) и махачкалинского «Динамо» (0:1), а также нулевая с «Акроном».

«Уфа»

Уфимцы в прошлом туре прервали серию поражений. Они разгромили «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0. Эта победа стала первой для команды за последний месяц.

Ранее «Уфа» проиграла «Волгарю» (0:1) и «Шиннику» (1:2). Последней неудачей стало фиаско в матче с тульским «Арсеналом» (1:2).

В турнирной таблице у гостей 16-е место по счету. В их активе 24 набранных очка. Примечательно, что из всех аутсайдеров «Уфа» — самая результативная (25 забитых мячей).

В гостях команда потерпела 4 поражения подряд, хотя забила в трех из четырех поединков.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара-2» можно поставить с коэффициентом 2.55. На победу «Уфы» котировка составляет 2.75.

Матчи с участием «Краснодара-2» чаще всего заканчивались с малым количеством голов. Забивала только одна из сторон или была нулевая.

В таком случае стоит взять ставку на тотал меньше 2, который фиксировался в 4 из 5 поединков хозяев.

Для того, чтобы победить, нужно забить. «Уфа» в этом плане нравится больше, так как с голами у нее ситуация куда лучше, чем у «Краснодара». К тому же уфимцы выиграли в первом круге. Ставка — победа «Уфы».