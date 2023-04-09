Московский ЦСКА сыграет на своем поле против «Химок» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 сыгранном матче 38 очков.

«Армейцы» слегка забуксовали сразу после зимнего перерыва, проиграли «Сочи», но после этого выдали классную серию без поражений.

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И самое главное — игра ЦСКА действительно радует глаз.

Команда Владимира Федотова одержала пять побед и ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах.

В середине прошлого месяца ЦСКА красиво разобрался с «Зенитом» (1:0). Единственный гол в ворота чемпиона забил Федор Чалов.

ЦСКА выиграл семь из десяти домашних матчей в текущем чемпионате России, при этом потерпев лишь одно поражение.

«Химки»

«Химки» тем временем по-прежнему находятся на предпоследней строчке, набрав до сих пор лишь 13 очков.

На этой неделе произошло то, что в случае с «Химками» уже вообще никого не удивляет. Подмосковный клуб уволил Спартака Гогниева.

Результаты, скандалы — поводов было более чем достаточно. Хотя очевидно, что очередная смена главного тренера не спасет «Химки» от вылета из элитного дивизиона.

Все прогнозы на РПЛ

Для понимания ситуации достаточно одного факта: после увольнения Сергея Юрана в августе прошлого года «Химки» одержали лишь одну победу. Пора готовиться к Первой лиге.

Хорошо, еще один факт: «Химки» набрали одно очко и пропустили 27 (!) мячей в восьми предыдущих матчах РПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Химок» — за 12.50.

Осенью «армейцы» обыграли подмосковную команду со счетом 2:1. На этот раз «Химки», скорее всего, получат больше двух мячей.

Ставка — победа ЦСКА + тотал матча больше 3,5 за 2.77.

Вряд ли футболистов «Химок» взбодрит отставка Гогниева. Здесь уже ничего не поможет, кроме завершения сезона.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.87.