«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 10 место в турнирной таблице вряд ли можно аттестовать как успех.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Боруссии» М забили всего 40 голов.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Боруссия» М на выезде сыграла вничью с «Кельном» (0:0).

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Более того, эта ничья стала для команды второй кряду. А вот не побеждает «Боруссия» М уже на протяжении полутора месяцев.

Матчи с «волками» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран всего 1 при 4 ничьих.

«Вольфсбург»

«Волки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» сражается за попадание в еврокубки.

Отметим относительную надежность тылов команды. В 26 поединках «волки» пропустили в свои ворота 34 мяча.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Вольфсбург» дома не сумел одолеть «Аугсбург» (2:2).

Зато «волки» не проигрывают уже полтора месяца. Так что дать бой «жеребцам» гости уж точно планируют.

«Вольфсбург» наверняка сыграет вторым номером. Гости будут рассчитывать на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.38.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.60.

«Жеребцы» мотивированы прервать свою серию неудач , и наверняка смогут воспользоваться преимуществом своего поля.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.