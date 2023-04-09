«Боруссия» М
Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 10 место в турнирной таблице вряд ли можно аттестовать как успех.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Боруссии» М забили всего 40 голов.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Боруссия» М на выезде сыграла вничью с «Кельном» (0:0).
Более того, эта ничья стала для команды второй кряду. А вот не побеждает «Боруссия» М уже на протяжении полутора месяцев.
Матчи с «волками» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран всего 1 при 4 ничьих.
«Вольфсбург»
«Волки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» сражается за попадание в еврокубки.
Отметим относительную надежность тылов команды. В 26 поединках «волки» пропустили в свои ворота 34 мяча.
Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Вольфсбург» дома не сумел одолеть «Аугсбург» (2:2).
Зато «волки» не проигрывают уже полтора месяца. Так что дать бой «жеребцам» гости уж точно планируют.
«Вольфсбург» наверняка сыграет вторым номером. Гости будут рассчитывать на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.38.
На викторию «Вольфсбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.