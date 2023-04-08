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    «Ахмат» — «Урал». Ставки (к. 1.97) и прогноз на РПЛ 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Урал»
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    «Урал» — «Ахмат»
    8 апреля в Грозном состоится матч 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уралом». Начало игры в 16:30 мск. «Ахмат» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Ахмат»

    Грозненцы смогли набрать 4 очка в последних двух турах чемпионата, хотя их текущая форма далека от идеала. Тем не менее в таблице клуб поднялся на 6-е место, поскольку имеет в своем активе 33 очка.

    Несмотря на результат, у «Ахмата» есть слабые стороны. Одна из них — это низкий уровень результативности. За три последних тура команда забила всего один мяч.

    Коэффициенты матча Ахмат — Урал

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    «Ахмат» на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:1). Также он сыграл нулевую ничью со «Спартаком». Забить удалось только «Крыльям Советов» (1:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Отметим, что «бело-зеленые» проиграли два домашних поединка подряд.

    «Урал»

    В чемпионате у «шмелей» появились проблемы. Они стали проигрывать и к матчу команда подошла с серией из двух неудач. Это опустило ее на 10-е место с 25 баллами в активе.

    «Урал» не справился с московским «Динамо», правда матч завершился минимальным поражением со счетом 0:1. После этого коллектив Виктора Гончаренко всухую проиграл «Зениту» (0:2).

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    • При этом «Урал» прибавил на втором фронте в Кубке России. Там он дошел до самого финала, где сыграет с ЦСКА. Перед этим екатеринбуржцы выбили из турнира «Спартак» (2:1).

    Победа над «Спартаком» в Кубке стала первой за последние 5 выступлений на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. на победу «Ахмата» можно поставить с коэффициентом 2.55, на успех «Урала» коэффициенты составляют 2.85.

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    Ухудшение результатов «Урала» в РПЛ наверняка связаны с матчами в Кубке России. Кажется, что там гости выкладываются по-полной. Сейчас весь клуб заряжен на победу в турнире.

    «Ахмат» будет отдохнувшим в сравнении с соперником и от этого может получить больше преимущества. Вряд ли «Урал» будет играть открыто в связи с нагрузкой в Кубке России. «Ахмат» постарается, но от этого игра не станет результативнее.

    Ставка первая — тотал поединка будет меньше 2.5. Ставка вторая — «Ахмат» не проиграет + ТМ 2.5. Хозяева используют свой козырь свежести.

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    «Ахмат» — «Урал»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Ахмат» усталостью соперника?
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