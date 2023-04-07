«Сандерленд» сыграет на своем поле с «Халлом» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск. «Сандерленд» — «Халл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. «Сандерленд» занимает всего лишь 12 место в Чемпионшип.

Правда, теоретические шансы побороться за плей-офф еще имеются. Отставание от искомой 6 позиции составляет 7 очков.

В своем предыдущем поединке команда смогла разжиться очками. На выезде «Сандерленд» не дал себя обыграть лидеру дивизиона «Бернли» (0:0).

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В двух своих последних матчах команда добилась лишь ничьих. А вот не побеждает «Сандерленд» без малого месяц.

Пора бы улучшать собственную статистику и Россу Стюарту. Шотландский форвард пока отличился 10 голами.

«Халл»

Эта команда находится на низком для себя 17 месте в турнирной таблице. Более того, «Халл» лишь недавно выбрался из подвала таблицы.

А вот с поражениями у «Халла» явный перебор. В 39 сыгранных поединках команда 15 раз терпела неудачи.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Халл» дома не сумел переиграть «Ротерхэм» (0:0).

Более того, «Халл» не побеждает уже больше месяца. Да и атака явно не блещет: лишь 43 забитых мяча в 39 матчах.

«Халл» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, команда уже на протяжении 8 лет не может одолеть «Сандерленд».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сандерленда» предлагают — 2.00.

На викторию «Халла» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

Хозяева еще могут пободаться за топ-6, и явно будут стремиться добыть домашнюю викторию .

Наш прогноз — Победа «Сандерленда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.