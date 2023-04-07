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    «Престон» на чужом поле возьмет реванш у КПР

    КПР — «Престон». Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Престон»
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    «Престон»
    КПР сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 40-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. КПР — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 17:00 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Престон
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    КПР

    Команда находится не в лучшем турнирной положении, занимая 18-е место. КПР ушел в отрыв от зоны вылета лишь на 3 балла и при высокой плотности таблицы Чемпионшипа команда может легко провалиться в красную зону.

    КПР проводит не самый удачный сезон, у команды мало что получается. «Рейнджеры» проиграли 19 матчей из 39-и в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что команда является одной из самых пропускающий в лиге — 60 голов.

    В последних матчах КПР сильно сдал. Команда проиграла 8 матчей из последних 9-и. Во всех встречах КПР не забивала больше двух мячей и пропускала порой очень много. За этот период команда пропустила 22 мяча.

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    На своем поле КПР также выступает неважно, занимая 22-е место в лиге по этому показателю. Команда выиграла лишь 6 матчей из 19-и домашних, а последних 5-и встречах на своем поле КПР одержал победу лишь однажды.

    «Престон»

    Команда идет довольно неплохо по турнирной таблице, сохраняя теоретические шансы на попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Престон» располагается на 10-й строчке, отставая от необходимого 6-го места на 5 баллов.

    Стоит отметить, что «Престон» является одной из худших команд в лиге по результативности, забив всего 37 голов в 39-и матчах сезона. При этом «Престон» не может похвастаться качественной обороной — 44 пропущенных.

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    • Команда набрала хороший ход в последних матчах. «Престон» проиграл всего одну встречу из последних 9-и. Команда выдает очень мощный отрезок, забив за этот период 10 голов.

    «Престон» и КПР уже встречались в нынешнем сезоне Чемпионшипа. В том матче КПР нанес обидное домашнее поражение сопернику (0:1). Сможет ли «Престон» реабилитироваться за ту встречу? Судя по последним встречам команда будет пытаться играть первым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом КПР, коэффициент на победу которого равен 2.33. Успех «Престона» оценивается в 3.15, ничья — в 3.20.

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    «Престон» очень мощно проводит именно гостевые встречи, команда занимает 4-е место в лиге по этому показателю.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Престона» за 3.15.

    Еще один вариант ставки — Тотал голов 1 больше в 1 тайме за 2.25.

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    КПР — «Престон»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Престон» на чужом поле возьмет реванш у КПР
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