«Эвертон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Эта команда — одно из главных разочарований АПЛ нынешнего сезона. «Ириски» непривычно сражаются за выживание.

Правда, ливерпульскому клубу удалось выбраться из зоны вылета на 15 место. Впрочем, отрыв от опасной зоны все еще небольшой — 2 очка.

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В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Эвертон» расписал мировую с «Челси» (2:2).

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Весенний цикл дается «ирискам» куда веселее, чем осенне-зимний. «Эвертон» стабильно берет балл за баллом.

Матчи со «шпорами» для команды традиционно проходят сложно. Два последних поединка были проиграны.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся на привычном для себя 4 месте в турнирной таблице. И, конечно же, лондонцы все мечтают о борьбе за самые высокие места…

А вот с победами у «Тоттенхэм» явно не складывается. В 28 поединках «шпоры» выиграли только 15 раз. Куда уж здесь глядеть в чемпионы?!

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» не смог на выезде одолеть аутсайдера «Саутгемптон» (3:3).

Зато привычно эффективен Харри Кейн. Лидер атак «шпор» наколотил уже 21 мяч в нынешнем чемпионате.

«Тоттенхэм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут на «Гудисон Парк» за зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.20.

На викторию «Эвертона» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

Хозяева сейчас на подъеме , тогда как «Тоттенхэм» не блещет стабильностью в игре и результатах.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.75.