«Рома»
«Волки» борются за место в зоне Лиги чемпионов. «Джаллоросси» пока занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 зачетных баллов.
«Рома» на один пункт отстает от «Милана», на два — от «Интера» и на пять — от «Лацио». Любая победа может поднять команду из Рима сразу на несколько позиций вверх, поэтому заруба еще впереди.
Коэффициенты матча Рома — Сампдория
Клуб вылетел из Кубка Италии, но продолжает участие в Лиге Европы. Римляне прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала и пробились в четвертьфинал, где встретятся с нидерландским «Фейеноордом».
Три последних матча коллектив не выиграл при двух поражениях, поэтому находится не в лучшей форме.
«Сампдория»
«Сампдория» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице Серии А.
Причем отставание от спасительной 17-й позиции составляет 9 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.
Свой последний поединок команда вновь провела успешно. «Сампдория» в родных стенах сумела переиграть «Верону» (3:1).
Эта победа прервала безвыигрышную серию «блучеркьяти» в 11 поединков, так что, вероятно, они приходят в себя.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,47. Успех «Сампдории» оценивается в 7,88, ничья — в 4,32.
В трех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.
Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,30, что отчасти повторяет вышеуказанную ставку, а также учитывает статус фаворита у хозяев поля.