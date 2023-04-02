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    Вспомнит ли «Рома» о победах?

    «Рома» — «Сампдория». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Серия А, 2 апреля 2023 года

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    «Рома» не знает побед три матча кряду
    «Рома» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2023 года
    Рома
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    «Рома»

    «Волки» борются за место в зоне Лиги чемпионов. «Джаллоросси» пока занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 зачетных баллов.

    «Рома» на один пункт отстает от «Милана», на два — от «Интера» и на пять — от «Лацио». Любая победа может поднять команду из Рима сразу на несколько позиций вверх, поэтому заруба еще впереди.

    Коэффициенты матча Рома — Сампдория

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    Клуб вылетел из Кубка Италии, но продолжает участие в Лиге Европы. Римляне прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала и пробились в четвертьфинал, где встретятся с нидерландским «Фейеноордом».

    Все прогнозы на Серию А

    Три последних матча коллектив не выиграл при двух поражениях, поэтому находится не в лучшей форме.

    «Сампдория»

    «Сампдория» борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице Серии А.

    Причем отставание от спасительной 17-й позиции составляет 9 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда вновь провела успешно. «Сампдория» в родных стенах сумела переиграть «Верону» (3:1).

    Эта победа прервала безвыигрышную серию «блучеркьяти» в 11 поединков, так что, вероятно, они приходят в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,47. Успех «Сампдории» оценивается в 7,88, ничья — в 4,32.

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    В трех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.

    Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,30, что отчасти повторяет вышеуказанную ставку, а также учитывает статус фаворита у хозяев поля.

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    «Рома» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Рома» о победах?
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