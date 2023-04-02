Краснодарская «Кубань» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в рамках 25-го тура Первой лиги. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка.

Краснодарский клуб оказался не в самом приятном положении, но первые матчи после зимнего перерыва показали, что ситуация не такая уж и безнадежная.

В пяти предыдущих турах команда Роберта Евдокимова набрала восемь очков и потерпела лишь одно поражение.

«Кубань» в начале марта уступила «Рубину», после чего одержала победу над «Велесом» и сыграла вничью с «Аланией» и «Волгарем».

«Кубань» потерпела четыре поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Первой лиги.

«Шинник»

«Шинник» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 24-х турах 35 очков.

И ярославский клуб по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы побороться за путевку в Премьер-лигу.

Команда Вадима Евсеева завершила март двумя победами — над «Уфой» и «Нефтехимиком», забив при этом в общей сложности пять мячей.

Прогнозы на ФНЛ

Кроме того, в прошлом месяце «Шинник» уступил «Родине» и сыграл вничью с «Енисеем».

В контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Шинник» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках Первой лиги.

Прогноз и ставка

На «Кубань» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Шинника» — за 2.70.

В первом круге «Шинник» с трудом выиграл у «Кубани» на своем поле — 1:0. А еще в одном матче между этими командами, который состоялся в рамках Кубка России, краснодарский клуб вырвал победу у ярославцев в серии пенальти.

В общем, с учетом всех фактов логично предположить, что «Шинник» не сможет выиграть в Краснодаре.

Ставка — обе команды забьют за 1.87.