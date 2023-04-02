«Кубань»
«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка.
Краснодарский клуб оказался не в самом приятном положении, но первые матчи после зимнего перерыва показали, что ситуация не такая уж и безнадежная.
В пяти предыдущих турах команда Роберта Евдокимова набрала восемь очков и потерпела лишь одно поражение.
«Кубань» в начале марта уступила «Рубину», после чего одержала победу над «Велесом» и сыграла вничью с «Аланией» и «Волгарем».
«Кубань» потерпела четыре поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Первой лиги.
«Шинник»
«Шинник» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 24-х турах 35 очков.
И ярославский клуб по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы побороться за путевку в Премьер-лигу.
Команда Вадима Евсеева завершила март двумя победами — над «Уфой» и «Нефтехимиком», забив при этом в общей сложности пять мячей.
Кроме того, в прошлом месяце «Шинник» уступил «Родине» и сыграл вничью с «Енисеем».
В контексте предстоящей встречи важно отметить, что
Прогноз и ставка
На «Кубань» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Шинника» — за 2.70.
В первом круге «Шинник» с трудом выиграл у «Кубани» на своем поле — 1:0. А еще в одном матче между этими командами, который состоялся в рамках Кубка России, краснодарский клуб вырвал победу у ярославцев в серии пенальти.
В общем, с учетом всех фактов логично предположить, что «Шинник» не сможет выиграть в Краснодаре.
Ставка — обе команды забьют за 1.87.