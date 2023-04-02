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    «Шинник» потеряет очки на поле «Кубани»?

    «Кубань» — «Шинник». Прогноз (к. 1.87) и ставки на Первую лигу 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Шинник»
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    «Шинник» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей на выезде
    Краснодарская «Кубань» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в рамках 25-го тура Первой лиги. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 мск. «Кубань» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка.

    Краснодарский клуб оказался не в самом приятном положении, но первые матчи после зимнего перерыва показали, что ситуация не такая уж и безнадежная.

    В пяти предыдущих турах команда Роберта Евдокимова набрала восемь очков и потерпела лишь одно поражение.

    «Кубань» в начале марта уступила «Рубину», после чего одержала победу над «Велесом» и сыграла вничью с «Аланией» и «Волгарем».

    «Кубань» потерпела четыре поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Первой лиги.

    «Шинник»

    «Шинник» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 24-х турах 35 очков.

    И ярославский клуб по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы побороться за путевку в Премьер-лигу.

    Команда Вадима Евсеева завершила март двумя победами — над «Уфой» и «Нефтехимиком», забив при этом в общей сложности пять мячей.

    Прогнозы на ФНЛ

    Кроме того, в прошлом месяце «Шинник» уступил «Родине» и сыграл вничью с «Енисеем».

    В контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Шинник» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках Первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Кубань» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Шинника» — за 2.70.

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    В первом круге «Шинник» с трудом выиграл у «Кубани» на своем поле — 1:0. А еще в одном матче между этими командами, который состоялся в рамках Кубка России, краснодарский клуб вырвал победу у ярославцев в серии пенальти.

    В общем, с учетом всех фактов логично предположить, что «Шинник» не сможет выиграть в Краснодаре.

    Ставка — обе команды забьют за 1.87.

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    «Кубань» — «Шинник»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Шинник» потеряет очки на поле «Кубани»?
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