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    Сможет ли «Атлетико» победить «Бетис»?

    «Атлетико» — «Бетис». Ставка (к. 4.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 2 апреля 2023 года

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    «Атлетико»
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в воскресенье, 2 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Апреля 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Атлетико»

    «Матрасники» уже не претендуют на чемпионство в текущем сезоне, но им не должно составить труда занять место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из столицы Испании занимает третье место в турнирной таблице.

    В активе «Атлетико» 51 очко после 26 туров. Подопечные Диего Симеоне на 17 очков отстают от лидирующей «Барселоны», но на шесть пунктов опережают как раз пятый «Бетис». Пока что «Атлетико» может чувствовать себя достаточно спокойной.

    Коэффициенты матча Атлетико — Бетис

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    Также «матрасники» в этом сезоне достаточно неожиданно стали последними в своей группе Лиги чемпионов и уже вылетели из Кубка Испании, поэтому вполне могут сосредоточиться на Примере, где задачей команды является место в топ-4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» не проигрывает в чемпионате с 8 января, когда уступил «Барселоне» (0:1). В последних трех играх команда Симеоне добыла победы. Повержены были «Севилья» (6:1), «Жирона» (1:0) и «Валенсия» (3:0).

    «Бетис»

    Команда из Севильи также продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «бетикос» расположился на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «белых» на данный момент 45 очков.

    «Гелиополиты» лишь на три пункта отстают от четвертого «Реала Сосьедада», который находится в зоне ЛЧ. Вслед за «Бетисом» расположился «Вильярреал», который также не против побороться за топ-4. Остальные команды вряд ли смогут составить конкуренцию.

    Подопечные Мануэля Пеллегрини недавно вылетели из Лиги Европы, где по сумме двух встреч проиграли английскому «Манчестер Юнайтед». В Кубке Испании команда уже также не участвует, поэтому может бросить все силы исключительно на чемпионат.

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    • В последней игре «Бетис» в родных стенах переиграл «Мальорку» (1:0), а до этого были ничьи с «Вильярреалом» (1:1) и «Реалом» (0:0). Последнее поражение в чемпионате датировано 4 февраля — от «Сельты» (3:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,53.

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    Успех «Бетиса» оценивается в 6,90, ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — ничья. Обе команды продлят свои серии без поражений.

    Также поставим на то, что обе команды в этом поединке отметятся забитыми мячами.

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    «Атлетико» — «Бетис»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» победить «Бетис»?
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