В субботу, 1 апреля, в Москве на «Открытие Арене» в 21-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет против грозненского «Ахмата». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Спартак» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится на третьей строке с 40 набранными очками. От первого «Зенита» москвичи отстают на восемь баллов, а второму «Ростову» уступают лишь пункт.

За 20 проведенных встреч чемпионата «красно-белые» смогли отпраздновать 12 викторий, четыре поединка они еще свели вничью и столько же раз терпели фиаско, забили 45 голов при 24 пропущенных.

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После рестарта первенства дружина Абаскаля сперва на своем поле сыграла вничью 2:2 с «Уралом», затем обыграла дома «Факел» со счетом 3:2, а в минувшем туре уступила на выезде «Оренбургу» 0:2.

Параллельно этому, «народная команда» неплохо выступает в Кубке России и вполне может защитить там свой титул. Она уже добралась до полуфинала, где в первой игре в родных стенах расписала мировую 1:1 с «Уралом».

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Спартак» в текущем розыгрыше РПЛ выиграл семь встреч из девяти проведенных, а также по разу проиграл и расписал мировую.

«Ахмат»

«Ахмат» с 32 зачетными пунктами находится на шестой позиции в турнирной таблице российского первенства. Тройке лидеров он проигрывает много, а от четвертой позиции отстает всего на три балла.

Коллектив из Грозного за 20 проведенных встреч чемпионата смог выиграть в половине из них, восемь матчей он еще проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 31:29.

В первой игре после рестарта первенства «зелено-белые» на своем поле одолели 3:1 «Оренбург», потом они дома уступили 0:1 «Локомотиву», а в прошлом игровом дне переиграли в гостях 1:0 «Крылья Советов».

Что касаемо выступления команды в Кубке России, то там она уже завершила свой поход, крупно проиграв со счетом 0:3 в родных стенах «Краснодару» в четвертьфинале пути представителей лиг.

Выездная статистика у «Ахмата» в текущем розыгрыше РПЛ вторая. Коллектив за десять поединков вдали от дома выиграл в шести из них при четырех фиаско.

В первом круге в Грозном эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а до этого шесть из семи встреч выиграл «Спартак» при одном мировом исходе. В семи из десяти последних игр этих клубов были верхи и столько же раз забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.60.

На викторию «Ахмата» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.67.

Прогнозируем, что после осечки в прошлом туре «Спартак» обыграет на своем поле удобного для него соперника, пробив при этом фору в -1.

Также вполне допускаем в данной игре верхового исхода и обоюдного обмена голами, исходя из их статистики последних очных игр этих клубов.