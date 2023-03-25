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    Шотландия и Кипр обменяются голами

    Шотландия — Кипр. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Квалификация Евро-2024, 25 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на Сборная Кипра
    Прогноз и ставки на Шотландия — Кипр
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    Шотландия
    Шотландия сыграет на своем поле с Кипром в рамках 1-го тура квалификации Евро-2024. Матч пройдет 25 марта, начало — в 17:00 мск. Шотландия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 25 Марта 2023 года
    Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
    •  Шотландия 17:00 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Шотландия

    Шотландская сборная может похвастаться успехами в последних матчах. Шотландия заняла 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига B), опередив Украину, Ирландию и Армению.

    В последних 7-и встречах у Шотландии только 2 поражения от Ирландии (0:3) и Турции (1:2), 4 победы и одна ничья. За этот период команда забила 12 голов и 7 раз пропустила.

    Коэффициенты матча Шотландия — Кипр

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    В предстоящем отборочном турнире к Евро-2024 Шотландия встретится с Кипром, Испанией, Норвегией и Грузией. Первый матч команда сыграет с проходным Кипром, который не блещет успехами.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что на групповом этапе Лиги наций Шотландия выиграла все три матча на своем поле. Команда пропустила только один гол за этот период и 7 раз забила.

    Кипр

    Сборная не может похвастаться результатами в последнее время. Кипр вылетел из Лиги наций (Лига С) на групповом этапе, заняв последнее 4-е место. Команда набрала всего лишь 5 очков и вылетела.

    Кипр сыграл 2 товарищеских матча в ноябре 2022 года. Команда проиграла Болгарии (0:2) и одержала победу над Израилем (3:2). Стоит отметить, что у Кипра большие проблемы с обороной.

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    • В Лиге наций сборная за 6 матчей пропустила 12 голов — в среднем 2 гола за игру, при этом команда не так много забивает — 6 голов в Лиге наций и 3 гола в двух товарищеских матчах.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах между Шотландией и Кипром первые одержали все пять побед. Примечательно, что во всех 5-и встречах обе команды стабильно забивали (2:1, 2:1, 2:1, 2:1 и 3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам . На победу Шотландии предлагают — 1.25.

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    На викторию Кипра дают — 14.00, ничья оценена — в 5.80.

    В последних очных встречах команды обменивались голами. Можно предположить, что в предстоящем матче ничего не поменяется.

    Наш прогноз — Обе команды забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал Шотландии 2 больше за 1.70.

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    Шотландия — Кипр: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. Шотландия и Кипр обменяются голами
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