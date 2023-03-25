Шотландия
Шотландская сборная может похвастаться успехами в последних матчах. Шотландия заняла 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига B), опередив Украину, Ирландию и Армению.
В последних 7-и встречах у Шотландии только 2 поражения от Ирландии (0:3) и Турции (1:2), 4 победы и одна ничья. За этот период команда забила 12 голов и 7 раз пропустила.
Коэффициенты матча Шотландия — Кипр
В предстоящем отборочном турнире к Евро-2024 Шотландия встретится с Кипром, Испанией, Норвегией и Грузией. Первый матч команда сыграет с проходным Кипром, который не блещет успехами.
Стоит отметить, что на групповом этапе Лиги наций Шотландия выиграла все три матча на своем поле. Команда пропустила только один гол за этот период и 7 раз забила.
Кипр
Сборная не может похвастаться результатами в последнее время. Кипр вылетел из Лиги наций (Лига С) на групповом этапе, заняв последнее 4-е место. Команда набрала всего лишь 5 очков и вылетела.
Кипр сыграл 2 товарищеских матча в ноябре 2022 года. Команда проиграла Болгарии (0:2) и одержала победу над Израилем (3:2). Стоит отметить, что у Кипра большие проблемы с обороной.
В Лиге наций сборная за 6 матчей пропустила 12 голов — в среднем 2 гола за игру, при этом команда не так много забивает — 6 голов в Лиге наций и 3 гола в двух товарищеских матчах.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах между Шотландией и Кипром первые одержали все пять побед. Примечательно, что во всех 5-и встречах обе команды стабильно забивали (2:1, 2:1, 2:1, 2:1 и 3:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам . На победу Шотландии предлагают — 1.25.
На викторию Кипра дают — 14.00, ничья оценена — в 5.80.
В последних очных встречах команды обменивались голами. Можно предположить, что в предстоящем матче ничего не поменяется.
Наш прогноз — Обе команды забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал Шотландии 2 больше за 1.70.