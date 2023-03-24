Украина U-21
Молодежная сборная Украины смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Румынии и Грузии предстоящим летом.
На групповой стадии «желто-синие» стал вторыми в своей отборочной группе, пропустив вперед себя только Францию, от которой потерпели единственное поражение в квалификации.
Помимо него, украинцы еще одержали семь викторий и дважды сыграли вничью. В матчах плей-офф за билет на континентальное первенство они переиграли Словакию — 3:0 и 2:3.
В конце прошлого года молодежка Украины провел два контрольных поединка, оба их сведя вничью — с одногодками из Израиля и Грузии (обе встречи по 1:1).
Дания U-21
А вот молодежная команда Дании не смогла отобраться в финальную честь чемпионата Европы-2023. В группе она также стала второй, отстав от Бельгии.
Однако в матчах плей-офф «алая гвардия» не смогла преодолеть барьер в лице хорватской молодежки. Команды обменялись домашними викториями по 2:1, но в серии пенальти сильнее оказались балканцы.
В ноябре прошлого года датчане то же провели два товарищеских матча. В них они сыграли вничью со счетом 2:2 с Швецией и разгромили одногодок из Венгрии — 3:0.
В данной вековой категории эти сборные провели шесть встреч. В четырех случаях сильнее оказались датчане, раз победили украинцы и один поединок закончился мировой. Причем в пяти случаях забивали обе стороны и матчи были верховыми.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Дании U-21 предлагают — 2.30.
На викторию Украины U-21 дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.
Исходя из статистики противостояния этих команд, напрашивается ставка на обмен забитыми голами и результативный исход матча.