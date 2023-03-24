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    Украина U-21 — Дания U-21. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина U-21 — Дания U-21
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    Украина U-21
    24 марта в турецком городе Белек пройдет товарищеский поединок, в котором молодежная сборная Украины сыграет против сверстников из Дании. Начало — в 16:30 по мск. Украина U-21 — Дания U-21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Украина U-21

    Молодежная сборная Украины смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Румынии и Грузии предстоящим летом.

    На групповой стадии «желто-синие» стал вторыми в своей отборочной группе, пропустив вперед себя только Францию, от которой потерпели единственное поражение в квалификации.

    Помимо него, украинцы еще одержали семь викторий и дважды сыграли вничью. В матчах плей-офф за билет на континентальное первенство они переиграли Словакию — 3:0 и 2:3.

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    В конце прошлого года молодежка Украины провел два контрольных поединка, оба их сведя вничью — с одногодками из Израиля и Грузии (обе встречи по 1:1).

    Дания U-21

    А вот молодежная команда Дании не смогла отобраться в финальную честь чемпионата Европы-2023. В группе она также стала второй, отстав от Бельгии.

    Однако в матчах плей-офф «алая гвардия» не смогла преодолеть барьер в лице хорватской молодежки. Команды обменялись домашними викториями по 2:1, но в серии пенальти сильнее оказались балканцы.

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  • 20/03/2023

    • В ноябре прошлого года датчане то же провели два товарищеских матча. В них они сыграли вничью со счетом 2:2 с Швецией и разгромили одногодок из Венгрии — 3:0.

    В данной вековой категории эти сборные провели шесть встреч. В четырех случаях сильнее оказались датчане, раз победили украинцы и один поединок закончился мировой. Причем в пяти случаях забивали обе стороны и матчи были верховыми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Дании U-21 предлагают — 2.30.

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    На викторию Украины U-21 дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

    Исходя из статистики противостояния этих команд, напрашивается ставка на обмен забитыми голами и результативный исход матча.

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    Украина U-21 — Дания U-21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. И снова будет результативно
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