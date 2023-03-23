Сальвадор сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 марта, начало — в 06:00 мск. Сальвадор — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сальвадор

Команда давно не радует результатами, но в июле 2021 года Сальвадор пробился в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ, где уступила Катару (2:3).

В отборе на ЧМ-2022 «бело-голубые» за 14 туров добыли только две победы и четыре ничьи, которые принесли 10 очков и седьмую позицию в таблице.

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В Лиге наций КОНКАКАФ коллектив лидирует в группе D с пятью очками, но стоит сыграть хотя бы вничью США, у которых есть один поединок в запасе, и он опустится на второе место.

Все прогнозы на футбол

В последних четырех матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, хозяева не знают побед при двух поражениях, а значит не выглядят фаворитом.

Гондурас

В Лиге наций КОНКАКАФ команда смотрится выгодно. В своей группе Гондурас лидирует с 6 очками в активе, опережая на три Канаду.

Правда, квалификацию на чемпионат мира сборная провалила. Последнее 8-е место с 4 очками в активе явно не обрадовали.

Последняя на сегодня победа коллектива датирована 28 сентября 2022 года, когда он переиграл на своем поле Гватемалу.

В последних двух матчах, которые не имели даже статуса товарищеских встреч с точки зрения ФИФА, гости не выиграли, так что также находятся не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Гондурас, коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех Сальвадора оценивается в 2,74, ничья — в 3,15.

В четырех из пяти последних матчей хозяева забивали.

Поэтому наши прогноз и ставка — Гондурас выиграет, и обе команды забьют за 1,78.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,02, ведь статус фаворита у гостей вкупе с результативностью у хозяев позволяет рассчитывать на такой расклад.