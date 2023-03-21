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    «Уракан» не оставит шансов «Рисарио»

    «Укаран» — «Росарио». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Аргентины 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Укаран» — «Росарио»
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    «Уракан»
    «Уракан» сыграет на своем поле против «Росарио» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 03:00 мск. «Укаран» — «Росарио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уракан»

    Команда проводит довольно неплохой сезон, находясь в верхней части турнирной таблицы чемпионата Аргентины с начала сезона. «Уракан» занимает 8-е место, отставая от 1-й строчки лишь на 4 балла.

    «Уракан» имел довольно продолжительную беспроигрышную серию из 10-и матчей, после которой последовали 2 поражения. Один матч команда проиграла в чемпионате Аргентины, а во втором уступила «Спортинг Кристаллу» в Кубке Либертадорес.

    «Уракан» довольно неплохо действует с лидерами чемпионата. К примеру, команда сыграла вничью с «Сан-Лоренсо» (1:1), которая занимает 1-е место в лиге.

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    Команда сыграла 3 матча на своем поле в нынешнем сезоне, в которых дважды победила и один раз сыграла вничью. «Уракан» пропустил лишь 3 гола в домашних встречах.

    «Рисарио»

    Команда неплохо стартовала в нынешнем сезоне, но после удачного старта что-то пошло не так. «Рисарио» проиграл 2 матча из 7-и в начале сезона, выиграла 3 раза и дважды сыграл вничью.

    Стоит отметить, что команда довольно много пропускает — 11 голов за 7 матчей. Больше пропущенных только у «Платенсе» (13).

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    • «Рисарио» еще не побеждал на чужом поле. Команда провела 3 матча, один раз сыграла вничью и дважды уступила.

    Последнюю очную встречу «Рисарио» и «Уракан» проводили 11 июня 2022 года. В том матче «Уракан» уверенно разобрался с соперником (2:0). К тому же, «Рисарио» проигрывал предстоящему оппоненту в 4-х матчах из последних пяти.

    Прогноз и ставка

    На «Уракан» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Рисарио» — за 4.50.

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    «Уракан» довольно неплохо действует на домашнем стадионе, а «Рисарио» проваливает гостевые матчи. Можно предположить, что хозяевам поможем фактор своего поля.

    Ставка — Победа «Уракана» за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Уракана» 1.5 больше за 2.15.

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    «Укаран» — «Росарио»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на футбол. «Уракан» не оставит шансов «Рисарио»
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