«Уракан» сыграет на своем поле против «Росарио» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 03:00 мск. «Укаран» — «Росарио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уракан»

Команда проводит довольно неплохой сезон, находясь в верхней части турнирной таблицы чемпионата Аргентины с начала сезона. «Уракан» занимает 8-е место, отставая от 1-й строчки лишь на 4 балла.

«Уракан» имел довольно продолжительную беспроигрышную серию из 10-и матчей, после которой последовали 2 поражения. Один матч команда проиграла в чемпионате Аргентины, а во втором уступила «Спортинг Кристаллу» в Кубке Либертадорес.

«Уракан» довольно неплохо действует с лидерами чемпионата. К примеру, команда сыграла вничью с «Сан-Лоренсо» (1:1), которая занимает 1-е место в лиге.

Все прогнозы на футбол

Команда сыграла 3 матча на своем поле в нынешнем сезоне, в которых дважды победила и один раз сыграла вничью. «Уракан» пропустил лишь 3 гола в домашних встречах.

«Рисарио»

Команда неплохо стартовала в нынешнем сезоне, но после удачного старта что-то пошло не так. «Рисарио» проиграл 2 матча из 7-и в начале сезона, выиграла 3 раза и дважды сыграл вничью.

Стоит отметить, что команда довольно много пропускает — 11 голов за 7 матчей. Больше пропущенных только у «Платенсе» (13).

«Рисарио» еще не побеждал на чужом поле. Команда провела 3 матча, один раз сыграла вничью и дважды уступила.

Последнюю очную встречу «Рисарио» и «Уракан» проводили 11 июня 2022 года. В том матче «Уракан» уверенно разобрался с соперником (2:0). К тому же, «Рисарио» проигрывал предстоящему оппоненту в 4-х матчах из последних пяти.

Прогноз и ставка

На «Уракан» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Рисарио» — за 4.50.

«Уракан» довольно неплохо действует на домашнем стадионе, а «Рисарио» проваливает гостевые матчи. Можно предположить, что хозяевам поможем фактор своего поля.

Ставка — Победа «Уракана» за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Уракана» 1.5 больше за 2.15.