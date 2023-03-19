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    «Балтика» продлит победную серию

    «Балтика» — «Акрон». Прогноз (к. 1.94) и ставки на Первую лигу 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Акрон»
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    Беспроигрышная серия «Белтики» в Первой лиге составляет уже 21 матч
    Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против тольяттинского «Акрона» в 23-м туре Первой лиги. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Балтика»

    «Балтика» единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после 22-х туров, в которых набрала 47 очков. Отрыв от «Рубина» составляет четыре очка.

    После зимней паузы калининградский клуб выиграл у «СКА-Хабаровск» и «Краснодара-2», забив в общей сложности пять мячей и ни разу не пропустив.

    Коэффициенты матча Балтика — Акрон

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    Все идет к тому, что в следующем сезоне команда Сергея Игнашевича будет играть в элитном дивизионе.

    «Балтика» ни разу не проигрывала с тех пор, как в первом туре уступила «Велесу». Серия без поражений в рамках Первой лиги составляет уже 21 матч. К слову, это рекорд турнира.

    На своем поле «Балтика» одержала семь побед и трижды сыграла вничью.

    «Акрон»

    «Акрон» тем временем находится на 13-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

    В том, что тольяттинский клуб ни в коем случае нельзя недооценивать, уже успел убедиться даже московский «Локомотив».

    Прогнозы на ФНЛ

    Ранее на этой неделе «Акрон» выбил «железнодорожников» из Кубка России. Команда Евгения Калешина вырвала победу в серии пенальти.

    Кроме того, в конце февраля «Акрон» остановил в Кубке России еще один московский клуб — «Торпедо» (2:0).

    В первых матчах Первой лиги после зимнего перерыва тольяттинский клуб сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0) и одержал победу над «КАМАЗом» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На «Балтику» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Акрона» — за 6.35.

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    «Акрон» действительно удивляет, легко с ним точно не будет. Однако есть подозрение, что после сложнейшей игры с «Локомотивом» команде Калешина может банально не хватить сил на матч в Калининграде.

    Ставка — победа «Балтики» + тотал больше 1,5 за 1.94.

    В первом круге «Балтика» выиграла у «Акрона» со счетом 3:1.

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    «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» продлит победную серию
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