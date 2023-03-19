Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против тольяттинского «Акрона» в 23-м туре Первой лиги. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после 22-х туров, в которых набрала 47 очков. Отрыв от «Рубина» составляет четыре очка.

После зимней паузы калининградский клуб выиграл у «СКА-Хабаровск» и «Краснодара-2», забив в общей сложности пять мячей и ни разу не пропустив.

Коэффициенты матча Балтика — Акрон 1X2Новым игрокам 1.554.006.30Фрибет$40

Все идет к тому, что в следующем сезоне команда Сергея Игнашевича будет играть в элитном дивизионе.

«Балтика» ни разу не проигрывала с тех пор, как в первом туре уступила «Велесу». Серия без поражений в рамках Первой лиги составляет уже 21 матч. К слову, это рекорд турнира.

На своем поле «Балтика» одержала семь побед и трижды сыграла вничью.

«Акрон»

«Акрон» тем временем находится на 13-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

В том, что тольяттинский клуб ни в коем случае нельзя недооценивать, уже успел убедиться даже московский «Локомотив».

Прогнозы на ФНЛ

Ранее на этой неделе «Акрон» выбил «железнодорожников» из Кубка России. Команда Евгения Калешина вырвала победу в серии пенальти.

Кроме того, в конце февраля «Акрон» остановил в Кубке России еще один московский клуб — «Торпедо» (2:0).

В первых матчах Первой лиги после зимнего перерыва тольяттинский клуб сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0) и одержал победу над «КАМАЗом» (2:0).

Прогноз и ставка

На «Балтику» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Акрона» — за 6.35.

«Акрон» действительно удивляет, легко с ним точно не будет. Однако есть подозрение, что после сложнейшей игры с «Локомотивом» команде Калешина может банально не хватить сил на матч в Калининграде.

Ставка — победа «Балтики» + тотал больше 1,5 за 1.94.

В первом круге «Балтика» выиграла у «Акрона» со счетом 3:1.