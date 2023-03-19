«Балтика»
«Балтика» единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после 22-х туров, в которых набрала 47 очков. Отрыв от «Рубина» составляет четыре очка.
После зимней паузы калининградский клуб выиграл у «СКА-Хабаровск» и «Краснодара-2», забив в общей сложности пять мячей и ни разу не пропустив.
Коэффициенты матча Балтика — Акрон
Все идет к тому, что в следующем сезоне команда Сергея Игнашевича будет играть в элитном дивизионе.
«Балтика» ни разу не проигрывала с тех пор, как в первом туре уступила «Велесу».
На своем поле «Балтика» одержала семь побед и трижды сыграла вничью.
«Акрон»
«Акрон» тем временем находится на 13-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.
В том, что тольяттинский клуб ни в коем случае нельзя недооценивать, уже успел убедиться даже московский «Локомотив».
Ранее на этой неделе «Акрон» выбил «железнодорожников» из Кубка России. Команда Евгения Калешина вырвала победу в серии пенальти.
Кроме того, в конце февраля «Акрон» остановил в Кубке России еще один московский клуб — «Торпедо» (2:0).
В первых матчах Первой лиги после зимнего перерыва тольяттинский клуб сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0) и одержал победу над «КАМАЗом» (2:0).
Прогноз и ставка
На «Балтику» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Акрона» — за 6.35.
«Акрон» действительно удивляет, легко с ним точно не будет. Однако есть подозрение, что после сложнейшей игры с «Локомотивом» команде Калешина может банально не хватить сил на матч в Калининграде.
Ставка — победа «Балтики» + тотал больше 1,5 за 1.94.
В первом круге «Балтика» выиграла у «Акрона» со счетом 3:1.