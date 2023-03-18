ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Смогут ли «волки» загрызть швабов?

    «Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Бундеслига, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Виммер
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Марта 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •

    «Штутгарт»

    Эта команда борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Штутгарт» пребывает на стыковом 16 месте.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Штутгарта» в 24 матчах забили только 29 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.452.90Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке команда вновь осталась без победы. На выезде «Штутгарт» не дал себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с «волками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» потерпел три поражения.

    «Штутгарт» не выигрывает уже 3 матча кряду. Так что швабам срочно нужно добывать очки, иначе вылет станет неминуемым.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» пребывает на экваторе турнирной таблицы. На текущий момент «волки» осели на 8 позиции в таблице.

    Правда, отставание от еврокубковой 6 позиции составляет 5 очков. Да и выигрывают «волки» не столь часто: всего 9 побед.

  • Иностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров
  • Скорее всего, на следующий чемпионат мира сборную Бразилии повезет европейский тренер
  • 14/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Вольфсбург» в родных стенах не смог одолеть «Унион» (1:1).

    До того «волки» еще и расписали мировую с «Айнтрахтом» (2:2). Да и вообще, команда отличается довольно надежными тылами.

    «Вольфсбург» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Третьей ничьей кряду «волки» уж точно постараются не допустить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.38.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Вольфсбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

    «Вольфсбург» ныне смотрится выгоднее соперника, и явно постарается разжиться тремя очками.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «волки» загрызть швабов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры