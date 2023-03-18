«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Эта команда борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Штутгарт» пребывает на стыковом 16 месте.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Штутгарта» в 24 матчах забили только 29 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.403.452.90Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда вновь осталась без победы. На выезде «Штутгарт» не дал себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи с «волками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» потерпел три поражения.

«Штутгарт» не выигрывает уже 3 матча кряду. Так что швабам срочно нужно добывать очки, иначе вылет станет неминуемым.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» пребывает на экваторе турнирной таблицы. На текущий момент «волки» осели на 8 позиции в таблице.

Правда, отставание от еврокубковой 6 позиции составляет 5 очков. Да и выигрывают «волки» не столь часто: всего 9 побед.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Вольфсбург» в родных стенах не смог одолеть «Унион» (1:1).

До того «волки» еще и расписали мировую с «Айнтрахтом» (2:2). Да и вообще, команда отличается довольно надежными тылами.

«Вольфсбург» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Третьей ничьей кряду «волки» уж точно постараются не допустить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.38.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

«Вольфсбург» ныне смотрится выгоднее соперника , и явно постарается разжиться тремя очками.

Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.