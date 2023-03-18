«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 18:15 мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 7-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

Да и вообще, мадридский коллектив довольно неплохо обороняется. В 25 матчах команда пропустила 28 мячей.

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В минувшем туре Примеры клуб потерпел поражение. На выезде он был разгромлен «Сельтой» (0:3).

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На сегодня у «Пчел» серия из пяти поединков кряду без побед при трех ничьих и двух поражениях, так что не показывают хорошую форму.

«Жирона»

Команда из Каталонии является крепким середняком текущего сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «бело-красные» занимают 12-е место в таблице.

В активе клуба 30 пунктов. Они на восемь очков отстают от зоны еврокубков и на четыре пункта опережают зону вылета, поэтому пока могут чувствовать себя относительно спокойно.

По итогам 25 матчей «Жирона» забила на один мяч меньше, нежели пропустила — 38 против 39 соответственно. Думается, что команда так и завершит сезон в середине турнирной таблицы.

В последних двух поединках коллектив проиграл, а значит переживает как минимум спад и не будет фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Жироны» оценивается в 3,75, ничья — в 3,40.

В трех из пяти последних выездных матчей гости проиграли нынешнему сопернику.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 2,10.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.