ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Кто вспомнит о победах?

    «Райо Вальекано» — «Жирона». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Райо Вальекано» не выиграл в пяти последних матчах
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 18:15 мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Марта 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 18:15 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
    •

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 7-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

    Да и вообще, мадридский коллектив довольно неплохо обороняется. В 25 матчах команда пропустила 28 мячей.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Жирона

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.403.70Фрибет$40
    •

    В минувшем туре Примеры клуб потерпел поражение. На выезде он был разгромлен «Сельтой» (0:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у «Пчел» серия из пяти поединков кряду без побед при трех ничьих и двух поражениях, так что не показывают хорошую форму.

    «Жирона»

    Команда из Каталонии является крепким середняком текущего сезоне испанской Примеры. В настоящий момент «бело-красные» занимают 12-е место в таблице.

    В активе клуба 30 пунктов. Они на восемь очков отстают от зоны еврокубков и на четыре пункта опережают зону вылета, поэтому пока могут чувствовать себя относительно спокойно.

  • Араухо против Винисиуса — ключевая дуэль Эль Класико. Защитник «Барсы» стал главной проблемой «Реала»
  • Хави нашел способ, как нейтрализовать главное оружие «Мадрида» в атаке
  • 15/03/2023

    • По итогам 25 матчей «Жирона» забила на один мяч меньше, нежели пропустила — 38 против 39 соответственно. Думается, что команда так и завершит сезон в середине турнирной таблицы.

    В последних двух поединках коллектив проиграл, а значит переживает как минимум спад и не будет фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Жироны» оценивается в 3,75, ничья — в 3,40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В трех из пяти последних выездных матчей гости проиграли нынешнему сопернику.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Палермо — Модена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Богемиан — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто вспомнит о победах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры