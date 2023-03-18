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    «Манчестер Сити» не разгромит «Бернли»

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Бернли»
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    Лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии. Поединок пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 20:45 мск. «Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 18 Марта 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:45 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» уже прошли три стадии Кубка Англии. «Голубые» сначала разгромили «Челси» (4:0), потом выбили «Арсенал» (1:0), а затем разобрались с «Бристолем» (3:0). Благодаря этому команда из Манчестера смогла добраться до четвертьфинальной стадии второго по престижности клубного турнира страны.

    Что касается чемпионата страны, то «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко и она продолжает бороться за чемпионство, поскольку отставание от «Арсенала» составляет лишь пять баллов.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бёрнли

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  • 1.176.9018.00Фрибет$40
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    Также подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Среди недели английская команда переиграла немецкий «Лейпциг» (7:0). Следующий соперник «горожан» пока неизвестен.

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    Сейчас в активе «Манчестер Сити» пять побед подряд во всех турнирах. Помимо «Лейпцига» и «Бристоля» также были обыграны «Кристал Пэлас» (1:0), «Ньюкасл» (2:0) и «Борнмут» (4:1).

    «Бернли»

    Представитель Чемпионшипа добрался до этой стадии турнира благодаря тому, что переиграл «Борнмут» (4:2), «Ипсвич» (2:1) и «Флитвуд» (1:0). На этом «бордовые» останавливаться не планируют.

    Во второй по силе лиге Англии «Бернли» уверенно лидирует в турнирной таблице. Модно даже сказать, что команда уже одной ногой в Премьер-лиге, поскольку растерять такое преимущество будет сложно.

    В активе подопечных Венсана Компани 83 очка после 37 туров. Они на 13 баллов опережают второй «Шеффилд Юнайтед» и на 19 — третий «Мидлсбро».

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    • «Бернли» не проигрывает во всех турнирах с 21 декабря, когда уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке лиги. В последних играх «бордовые» переиграли «Халл Сити» (3:1) и «Уиган» (3:0), а также сыграли вничью с «Блэкпулом» (0:0).

    Конечно, по мнению букмекеров, безусловным фаворитом матча являются хозяева поля. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить лишь за 1.18.

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    На викторию «Бернли» выставлен коэффициент 19.50, ничья оценена в 7.30.

    Наши прогноз и ставка будет на то, что «Бернли» крупно не проиграет.

    Также поставим на то, что обе команды забьют. Хороший коэффициент предлагают на такой исход.

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    «Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» не разгромит «Бернли»
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