«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии. Поединок пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 20:45 мск. «Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уже прошли три стадии Кубка Англии. «Голубые» сначала разгромили «Челси» (4:0), потом выбили «Арсенал» (1:0), а затем разобрались с «Бристолем» (3:0). Благодаря этому команда из Манчестера смогла добраться до четвертьфинальной стадии второго по престижности клубного турнира страны.

Что касается чемпионата страны, то «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко и она продолжает бороться за чемпионство, поскольку отставание от «Арсенала» составляет лишь пять баллов.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бёрнли 1X2Новым игрокам 1.176.9018.00Фрибет$40

Также подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Среди недели английская команда переиграла немецкий «Лейпциг» (7:0). Следующий соперник «горожан» пока неизвестен.

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас в активе «Манчестер Сити» пять побед подряд во всех турнирах. Помимо «Лейпцига» и «Бристоля» также были обыграны «Кристал Пэлас» (1:0), «Ньюкасл» (2:0) и «Борнмут» (4:1).

«Бернли»

Представитель Чемпионшипа добрался до этой стадии турнира благодаря тому, что переиграл «Борнмут» (4:2), «Ипсвич» (2:1) и «Флитвуд» (1:0). На этом «бордовые» останавливаться не планируют.

Во второй по силе лиге Англии «Бернли» уверенно лидирует в турнирной таблице. Модно даже сказать, что команда уже одной ногой в Премьер-лиге, поскольку растерять такое преимущество будет сложно.

В активе подопечных Венсана Компани 83 очка после 37 туров. Они на 13 баллов опережают второй «Шеффилд Юнайтед» и на 19 — третий «Мидлсбро».

«Бернли» не проигрывает во всех турнирах с 21 декабря, когда уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке лиги. В последних играх «бордовые» переиграли «Халл Сити» (3:1) и «Уиган» (3:0), а также сыграли вничью с «Блэкпулом» (0:0).

Конечно, по мнению букмекеров, безусловным фаворитом матча являются хозяева поля. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить лишь за 1.18.

На викторию «Бернли» выставлен коэффициент 19.50, ничья оценена в 7.30.

Наши прогноз и ставка будет на то, что «Бернли» крупно не проиграет.

Также поставим на то, что обе команды забьют. Хороший коэффициент предлагают на такой исход.