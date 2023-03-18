«Эспаньол»
«Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 15-й позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на один балл.
«Попугаи» за 25 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также девять раз играли вничью и 10 раз уступили, забили 31 мяч при 39 пропущенных.
Коэффициенты матча Эспаньол — Сельта
В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде «Реалу» 1:3 и тем самым только усугубил свои перспективы остаться в элите.
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В последних двух матчах коллектив потерпел два поражения, так что имеет проблемы с формой.
«Сельта»
Команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за выживание в Примере. «Сельта» на текущий момент находится на 11-м месте.
Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 29 раз в 25 матчах. 11 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.
В своем предыдущем поединке «Сельта» добыла три очка. На своем поле команда разгромила «Райо Вальекано» (3:0).
В последних четырех матчах галисийцы не знают поражений при двух победах, так что находятся в отличной форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,65. Успех «Эспаньол» оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.
В 11 из 15 последних матчей хозяев забивали обе команды.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.
Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,07, ведь в шести из 10 последних выездных матчей гости довольствовались мировой к перерыву.