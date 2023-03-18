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    Прервет ли «Эспаньол» беспроигрышную серию «Сельты»?

    «Эспаньол» — «Сельта». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 марта 2023 года

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    «Сельта» не проиграла четыре последних матча
    «Эспаньол» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Марта 2023 года
    Эспаньол
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 15-й позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на один балл.

    «Попугаи» за 25 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также девять раз играли вничью и 10 раз уступили, забили 31 мяч при 39 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Сельта

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    В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде «Реалу» 1:3 и тем самым только усугубил свои перспективы остаться в элите.

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    В последних двух матчах коллектив потерпел два поражения, так что имеет проблемы с формой.

    «Сельта»

    Команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за выживание в Примере. «Сельта» на текущий момент находится на 11-м месте.

    Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 29 раз в 25 матчах. 11 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.

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    • В своем предыдущем поединке «Сельта» добыла три очка. На своем поле команда разгромила «Райо Вальекано» (3:0).

    В последних четырех матчах галисийцы не знают поражений при двух победах, так что находятся в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,65. Успех «Эспаньол» оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

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    В 11 из 15 последних матчей хозяев забивали обе команды.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,07, ведь в шести из 10 последних выездных матчей гости довольствовались мировой к перерыву.

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    «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Эспаньол» беспроигрышную серию «Сельты»?
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