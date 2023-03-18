«Эспаньол» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 15-й позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на один балл.

«Попугаи» за 25 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также девять раз играли вничью и 10 раз уступили, забили 31 мяч при 39 пропущенных.

Коэффициенты матча Эспаньол — Сельта 1X2Новым игрокам 2.853.202.55Фрибет$40

В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде «Реалу» 1:3 и тем самым только усугубил свои перспективы остаться в элите.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последних двух матчах коллектив потерпел два поражения, так что имеет проблемы с формой.

«Сельта»

Команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за выживание в Примере. «Сельта» на текущий момент находится на 11-м месте.

Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 29 раз в 25 матчах. 11 из них в активе опытнейшего Яго Аспаса.

В своем предыдущем поединке «Сельта» добыла три очка. На своем поле команда разгромила «Райо Вальекано» (3:0).

В последних четырех матчах галисийцы не знают поражений при двух победах, так что находятся в отличной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,65. Успех «Эспаньол» оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

В 11 из 15 последних матчей хозяев забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,07, ведь в шести из 10 последних выездных матчей гости довольствовались мировой к перерыву.