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    Сможет ли «Челси» победить «Эвертон»?

    «Челси» — «Эвертон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 марта 2023 года

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    «Челси» — «Эвертон»
    «Челси» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 20:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Челси»

    Лондонский клуб потихоньку начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, в настоящий момент «аристократы» занимают лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В активе «синих» 37 очков. Они на одиннадцать пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии все еще может побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо продолжать побеждать.

    Коэффициенты матча Челси — Эвертон

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    В последней игре «Челси» переиграл «Лестер» (3:1), а до этого обыграл «Лидс» (1:0). Правда, перед этим были поражения от «Тоттенхэма» (0:2) и «Саутгемптона» (0:1), а также ничьи с «Вест Хэмом» (1:1), «Фулхэмом» (0:0) и «Ливерпулем» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Подопечные Грэма Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

    «Эвертон»

    Подопечные Шона Дайча продолжают борьбу за выживание. «Ириски» в настоящий момент занимают пятнадцатое место в турнирной таблице, однако чувствовать себя комфортно не могут.

    На счету команды из Ливерпуля 25 очков. Она лишь на один пункт опережает зону вылета. Вслед за «синими» расположились «Лестер», «Вест Хэм» и «Борнмут». Для того, чтобы остаться в АПЛ «скаузерам» необходимо набирать как можно больше баллов.

    Мерсисайдцы вылетели со всех других турниров, что является для них плюсом, поскольку теперь «Эвертон» может полностью сосредоточиться на борьбе за сохранение прописки в элите.

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    • В последнем матче «ириски» сломили сопротивление «Брентфорда» (1:0), а о этого сыграли вничью с «Ноттингемом» (2:2) и проиграли «Арсеналу» (0:4) и «Астон Вилле» (0:2).

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, считают однозначным фаворитом матча являются хозяева поля. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.47.

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    На викторию «Эвертона» выставлен коэффициент 8.30, ничья оценена в 4.20.

    Обоим командам нужны очки, поэтому здесь не все так однозначно. Думается, что «Челси» может и победит, но минимально. На это и поставим.

    Также сделаем ставку на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Челси» победить «Эвертон»?
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