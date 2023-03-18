«Челси» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонский клуб потихоньку начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, в настоящий момент «аристократы» занимают лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе «синих» 37 очков. Они на одиннадцать пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии все еще может побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо продолжать побеждать.

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В последней игре «Челси» переиграл «Лестер» (3:1), а до этого обыграл «Лидс» (1:0). Правда, перед этим были поражения от «Тоттенхэма» (0:2) и «Саутгемптона» (0:1), а также ничьи с «Вест Хэмом» (1:1), «Фулхэмом» (0:0) и «Ливерпулем» (0:0).

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Подопечные Грэма Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

«Эвертон»

Подопечные Шона Дайча продолжают борьбу за выживание. «Ириски» в настоящий момент занимают пятнадцатое место в турнирной таблице, однако чувствовать себя комфортно не могут.

На счету команды из Ливерпуля 25 очков. Она лишь на один пункт опережает зону вылета. Вслед за «синими» расположились «Лестер», «Вест Хэм» и «Борнмут». Для того, чтобы остаться в АПЛ «скаузерам» необходимо набирать как можно больше баллов.

Мерсисайдцы вылетели со всех других турниров, что является для них плюсом, поскольку теперь «Эвертон» может полностью сосредоточиться на борьбе за сохранение прописки в элите.

В последнем матче «ириски» сломили сопротивление «Брентфорда» (1:0), а о этого сыграли вничью с «Ноттингемом» (2:2) и проиграли «Арсеналу» (0:4) и «Астон Вилле» (0:2).

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, считают однозначным фаворитом матча являются хозяева поля. На победу «Челси» предлагают поставить за 1.47.

На викторию «Эвертона» выставлен коэффициент 8.30, ничья оценена в 4.20.

Обоим командам нужны очки, поэтому здесь не все так однозначно. Думается, что «Челси» может и победит, но минимально. На это и поставим.

Также сделаем ставку на то, что команды не забьют три мяча на двоих.