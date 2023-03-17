«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в таблице.
Правда, в последних матчах лионцы немного прибавили. «Ткачи» не проигрывают уже практически месяц.
Коэффициенты матча Лион — Нант
Свой предыдущий поединок команда провела весело. «Лион» на выезде расписал боевую мировую с «Лиллем» (3:3).
До того команда еще и сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0). Да и в полуфинал Кубка Франции лионцы прошли, переиграв «Гренобль» (2:1).
«Лион» наверняка постарается добыть три пункта. Тем более, в хорошей форме находится Александр Ляказетт, отличившийся уже 16 голами в чемпионате.
«Нант»
«Канарейки» проводят не столь успешный сезон. Ныне команда находится на 14 месте в таблице Лиги 1.
При этом «Нант» крайне редко побеждает. В 27 сыгранных поединках «канарейки» выиграли только в 6 встречах.
В минувшем туре чемпионата команда добыла 1 балл. Дома «Нант» подписал мировое соглашение с «Ниццей» (2:2).
Матчи с лионцами для команды проходят исторически проблематично. Последняя виктория случилась еще три с половиной года назад.
И уж наверняка «Нант» не будет лишь отсиживаться в тылах. Правда, в январском поединке с «Лионом» команда так и не смогла забить (0:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.67.
На викторию «Нанта» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.80.
Лионцы выглядят куда сильнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Лиона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.