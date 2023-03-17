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    «Лион» оперативно обуздает «канареек»

    «Лион» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига 1, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Нант»
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    Райан Шерки
    «Лион» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Марта 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Нант Нант
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    «Лион»

    «Лион» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в таблице.

    Правда, в последних матчах лионцы немного прибавили. «Ткачи» не проигрывают уже практически месяц.

    Коэффициенты матча Лион — Нант

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    Свой предыдущий поединок команда провела весело. «Лион» на выезде расписал боевую мировую с «Лиллем» (3:3).

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    До того команда еще и сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0). Да и в полуфинал Кубка Франции лионцы прошли, переиграв «Гренобль» (2:1).

    «Лион» наверняка постарается добыть три пункта. Тем более, в хорошей форме находится Александр Ляказетт, отличившийся уже 16 голами в чемпионате.

    «Нант»

    «Канарейки» проводят не столь успешный сезон. Ныне команда находится на 14 месте в таблице Лиги 1.

    При этом «Нант» крайне редко побеждает. В 27 сыгранных поединках «канарейки» выиграли только в 6 встречах.

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    • В минувшем туре чемпионата команда добыла 1 балл. Дома «Нант» подписал мировое соглашение с «Ниццей» (2:2).

    Матчи с лионцами для команды проходят исторически проблематично. Последняя виктория случилась еще три с половиной года назад.

    И уж наверняка «Нант» не будет лишь отсиживаться в тылах. Правда, в январском поединке с «Лионом» команда так и не смогла забить (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Нанта» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.80.

    Лионцы выглядят куда сильнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Лиона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.

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