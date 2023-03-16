В матче 1/4 финала Кубка России пути представителей лиг «Пари НН» на своем поле сыграет против «Ростова». Поединок пройдет 16 марта и начнется в 18:00 по мск. «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

«Пари НН» начал свое выступление в нынешнем Кубке страны с группового этапа, где финишировал на третьей строке с десятью баллами, отстав всего на пункт от второй строки.

Нижегородцы оказались в турнирной таблице ниже «Краснодара» и московского «Локомотива», но смогли опередить «Химки». И данная позиция отправила «Пари НН» в путь представителей лиг.

Коэффициенты матча Пари НН — Ростов 1X2Новым игрокам 2.703.002.85Фрибет$40

Там «небесно-голубые» на предыдущей стадии плей-офф легко справились с питерской «Звездой», выиграв 2:0 в гостевом поединке. После того они еще провели две игры в чемпионате России.

Календарь и таблица РПЛ

Обе эти встречи первенства «Нижний Новгород» проиграл, поочередно уступив на выезде 0:3 «Зениту» и 1:2 предстоящему противнику. В турнирке РПЛ он идет в зоне переходных матчей, но от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

«Ростов»

«Ростов» на групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России стал вторым в своем квартете, опередив третий «Ахмат» только по разнице мячей. Еще с ними выступали московское «Динамо» и «Оренбург».

В четвертьфинале турнира пути представителей РПЛ «желто-синие» оказались слабей «Урала» из Екатеринбурга, проиграв ему на выезде 1:2 и расписав домашнюю мировую 1:1.

После того «комбайнеры» отыграли два матча чемпионата страны, потерпев фиаско на своем поле от столичного «Локомотива» 1:3 и одолели предстоящего оппонента со счетом 2:1.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ростов» находится на третьей строке, отставая на два балла от второй позиции и на шесть пунктов опережает ближайшего преследователя.

В текущем чемпионате «Ростов» дважды обыграл нижегородцев — 2:1 и 4:3. А в прошлом первенстве они обменялись гостевыми викториями. Всего же за все четыре очные встречи они неизменно забивали друг другу.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Пари НН» — 2.68, победа «Ростова» — 2.82, ничья — 3.04.

Проход: «Пари НН» — 1.88; «Ростова» — 1.92.

Ростовский коллектив выиграл у предстоящего противника в трех из четырех очных матчей. Прогнозируем, что «желто-синие» и дальше продолжат успешно играть против нижегородцев, пройдя их.

И на этот раз ждем, что обоюдная забивная серия будет прервана, ведь в кубковых матчах цена ошибки очень высока, и наверняка команды будут внимательно играть у своих ворот.