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    «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами

    «Пари НН» — «Ростов». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Кубок России, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ростов»
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    В матче 1/4 финала Кубка России пути представителей лиг «Пари НН» на своем поле сыграет против «Ростова». Поединок пройдет 16 марта и начнется в 18:00 по мск. «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 16 Марта 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Пари НН»

    «Пари НН» начал свое выступление в нынешнем Кубке страны с группового этапа, где финишировал на третьей строке с десятью баллами, отстав всего на пункт от второй строки.

    Нижегородцы оказались в турнирной таблице ниже «Краснодара» и московского «Локомотива», но смогли опередить «Химки». И данная позиция отправила «Пари НН» в путь представителей лиг.

    Коэффициенты матча Пари НН — Ростов

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    Там «небесно-голубые» на предыдущей стадии плей-офф легко справились с питерской «Звездой», выиграв 2:0 в гостевом поединке. После того они еще провели две игры в чемпионате России.

    Календарь и таблица РПЛ

    Обе эти встречи первенства «Нижний Новгород» проиграл, поочередно уступив на выезде 0:3 «Зениту» и 1:2 предстоящему противнику. В турнирке РПЛ он идет в зоне переходных матчей, но от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

    «Ростов»

    «Ростов» на групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России стал вторым в своем квартете, опередив третий «Ахмат» только по разнице мячей. Еще с ними выступали московское «Динамо» и «Оренбург».

    В четвертьфинале турнира пути представителей РПЛ «желто-синие» оказались слабей «Урала» из Екатеринбурга, проиграв ему на выезде 1:2 и расписав домашнюю мировую 1:1.

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    • После того «комбайнеры» отыграли два матча чемпионата страны, потерпев фиаско на своем поле от столичного «Локомотива» 1:3 и одолели предстоящего оппонента со счетом 2:1.

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ростов» находится на третьей строке, отставая на два балла от второй позиции и на шесть пунктов опережает ближайшего преследователя.

    В текущем чемпионате «Ростов» дважды обыграл нижегородцев — 2:1 и 4:3. А в прошлом первенстве они обменялись гостевыми викториями. Всего же за все четыре очные встречи они неизменно забивали друг другу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Пари НН» — 2.68, победа «Ростова» — 2.82, ничья — 3.04.

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    Проход: «Пари НН» — 1.88; «Ростова» — 1.92.

    Ростовский коллектив выиграл у предстоящего противника в трех из четырех очных матчей. Прогнозируем, что «желто-синие» и дальше продолжат успешно играть против нижегородцев, пройдя их.

    И на этот раз ждем, что обоюдная забивная серия будет прервана, ведь в кубковых матчах цена ошибки очень высока, и наверняка команды будут внимательно играть у своих ворот.

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    «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
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