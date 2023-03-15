15 марта в рамках четвертьфинального матча Кубка России пути представителей лиг грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет против «Краснодара». Начало игры намечено на 15:00 по мск. «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Этот кубковый розыгрыш грозненская команда начала с группового этапа представителей РПЛ. И там она финишировала на третьей строке, тем самым отправившись в путь представителей лиг.

Стоит отметить, что на предыдущей стадии «Ахмат» выиграл все три домашние встречи, но непременно уступал на выезде. Среди его соперников были московское «Динамо», «Ростов» и «Оренбург».

Коэффициенты матча Ахмат — Краснодар 1X2Новым игрокам 2.453.352.90Фрибет$40

В первом раунде плей-офф Кубка «зелено-белые» обыграли на выезде со счетом 2:1 перволиговую «Уфу». После того они в рамках чемпионата страны одолели 3:1 дома «Оренбург» и уступили на своем поле «Локомотиву» 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице РПЛ грозненцы идут с 29 очками на шестой строке, отставая на шесть баллов от третьей позиции, забив за 18 матчей 30 голов при 29 пропущенных.

«Краснодар»

«Краснодар» же на групповой стадии стал победителем своего квартете, выиграв четыре игры при одной мировой и одном фиаско. Его соперниками были «Химки», «Локомотив» и «Нижний Новгород».

В четвертьфинале пути чемпионов этого кубкового розыгрыша «быки» были остановлены московским ЦСКА, проиграв «армейцам» на выезде 0:3, а дома победив всего 1:0.

Помимо кубковых поединков, «зелено-черные» также провели две игры чемпионата страны, в которых на своем поле сперва поделили очки с «Торпедо» 2:2, а потом обыграли «Динамо» со счетом 3:1.

В турнирной таблице Премьер-лиги краснодарский коллектив находится на строку ниже своего предстоящего противника, имея на счету те же 29 зачетных пунктов, разница мячей 36:32.

В текущем первенстве «Краснодар» на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 2:3, а в Грозном две из трех последних матчей выиграли хозяева при одной победе «быков».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.45, победа «Краснодара» — 2.83, ничья — 3.38.

Проход: «Ахмата» — 1.80; «Краснодара» — 2.00.

Так как «Ахмат» особо сильно выступает на своем поле в этом Кубке России, то ставим в данном противостоянии на викторию хозяев еще по итогам основного времени.

И так как обе команды очень результативны в текущем сезоне, то еще ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.