«Истанбул Башакшехир»
«Истанбул Башакшехир» привез важную ничью из Бельгии в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, но ему все равно нужна победа.
Команда мощно провела групповой этап Лиги Конференций, заняв первое место. «Башакшехир» обогнал итальянскую «Фиорентину» в споре за лидерство в группе.
Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Гент
Клуб проиграл лишь один матч из 6-ти в группе А, но в чемпионате Турции у команды дела идут не лучшим образом. Он занимает лишь 6-е место в турнирной таблице с отставанием от зоны еврокубков на три балла.
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних пяти матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, а значит находится не в лучшей форме.
«Гент»
С учетом ничьей в первом матче дома, «Генту» необходимо выигрывать на выезде, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги конференций.
Команда с трудом добралась до 1/8 финала Лиги Конференций. В 1/16 финала «Гент» прошел «Карабах» (0:1 и 1:0). Она оказалась сильнее в серии пенальти.
В чемпионате Бельгии клуб занимает 5-е место с 48-ю очками в активе. От зоны чемпионского раунда он отстает на четыре балла.
В последних трех поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что будет явным фаворитом ответной игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Истанбул Башакшехир», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Гента» оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.
В 10 из 15 последних матчей гости сыграли вничью к перерыву.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,11.
Еще один вариант ставки — «Истанбул Башакшехир» выиграет за 2,18, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.