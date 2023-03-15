ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру Лионель МессиМесси против мафии. Как нарковойны в Росарио затронули великого футболиста
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Гент» в четвертьфинал Лиги конференций?

    «Истанбул Башакшехир» — «Гент». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Гент Прогнозы на Бельгия. Про Лига Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент» выиграл три последних матча
    В среду, 15 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» в родных стенах примет «Гент». Стадион «Башакшехир Фатих терим» в Стамбуле. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. «Истанбул Башакшехир» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 15 Марта 2023 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:00 Гент Гент
  • Лига конференций. 1/8 финала
    •

    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» привез важную ничью из Бельгии в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, но ему все равно нужна победа.

    Команда мощно провела групповой этап Лиги Конференций, заняв первое место. «Башакшехир» обогнал итальянскую «Фиорентину» в споре за лидерство в группе.

    Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Гент

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.203.75Фрибет$40
    •

    Клуб проиграл лишь один матч из 6-ти в группе А, но в чемпионате Турции у команды дела идут не лучшим образом. Он занимает лишь 6-е место в турнирной таблице с отставанием от зоны еврокубков на три балла.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, а значит находится не в лучшей форме.

    «Гент»

    С учетом ничьей в первом матче дома, «Генту» необходимо выигрывать на выезде, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги конференций.

    Команда с трудом добралась до 1/8 финала Лиги Конференций. В 1/16 финала «Гент» прошел «Карабах» (0:1 и 1:0). Она оказалась сильнее в серии пенальти.

  • Из легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище
  • Те, кто раньше смеялся вместе с португальским тренером, теперь смеются над ним
  • 04/03/2023

    • В чемпионате Бельгии клуб занимает 5-е место с 48-ю очками в активе. От зоны чемпионского раунда он отстает на четыре балла.

    В последних трех поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что будет явным фаворитом ответной игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Истанбул Башакшехир», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Гента» оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В 10 из 15 последних матчей гости сыграли вничью к перерыву.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,11.

    Еще один вариант ставки — «Истанбул Башакшехир» выиграет за 2,18, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уиган — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аризона — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Истанбул Башакшехир» — «Гент»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Гент» в четвертьфинал Лиги конференций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры