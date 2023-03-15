В среду, 15 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» в родных стенах примет «Гент». Стадион «Башакшехир Фатих терим» в Стамбуле. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. «Истанбул Башакшехир» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» привез важную ничью из Бельгии в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, но ему все равно нужна победа.

Команда мощно провела групповой этап Лиги Конференций, заняв первое место. «Башакшехир» обогнал итальянскую «Фиорентину» в споре за лидерство в группе.

Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Гент 1X2Новым игрокам 2.103.203.75Фрибет$40

Клуб проиграл лишь один матч из 6-ти в группе А, но в чемпионате Турции у команды дела идут не лучшим образом. Он занимает лишь 6-е место в турнирной таблице с отставанием от зоны еврокубков на три балла.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних пяти матчах во всех турнирах коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, а значит находится не в лучшей форме.

«Гент»

С учетом ничьей в первом матче дома, «Генту» необходимо выигрывать на выезде, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги конференций.

Команда с трудом добралась до 1/8 финала Лиги Конференций. В 1/16 финала «Гент» прошел «Карабах» (0:1 и 1:0). Она оказалась сильнее в серии пенальти.

В чемпионате Бельгии клуб занимает 5-е место с 48-ю очками в активе. От зоны чемпионского раунда он отстает на четыре балла.

В последних трех поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что будет явным фаворитом ответной игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Истанбул Башакшехир», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Гента» оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

В 10 из 15 последних матчей гости сыграли вничью к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,11.

Еще один вариант ставки — «Истанбул Башакшехир» выиграет за 2,18, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяева выиграли.