«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Уотфорд» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» борется за попадание в плей-офф. Правда, на данный момент команда находится лишь на 10 позиции.

Вот только атака «шершней» явно не блещет. В 36 поединках игроки команды отличились лишь 41 мячом.

Коэффициенты матча Уотфорд — Бирмингем Сити 1X2Новым игрокам 1.803.554.60Фрибет$40

В минувшем туре «Уотфорд» потерпел обидное поражение. На выезде команда минимально уступила КПР.

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Бирмингемом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных встреч «шершни» выиграли трижды при одной коллизии.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Уотфорд» мотивирован приблизиться к заветной зоне плей-офф.

«Бирмингем»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. «Бирмингем» находится на 18 месте в турнирной таблице.

Вот только атака команды не балует результативностью. В 36 матчах игроки «браммиз» отличились лишь 41 раз.

В минувшем туре «Бирмингем» добыл 3 пункта. Дома «браммиз» уверенно переиграли «Ротерхэм» (2:0).

Кстати, эта виктория стала для команды первой за месяц. Да и в предыдущем туре «Бирмингем» не смог одолеть аутсайдера «Уиган» (1:1).

Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Бирмингем» постарается оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.86.

На викторию «Бирмингема» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.58.

«Браммиз» сейчас выглядят не столь уверенно, тогда как «Уотфорд» всеми силами сражается за попадание в плей-офф .

Наш прогноз — Победа «Уотфорда» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Победа «Уотфорда» во 2 тайме за 2.24.