ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи» ЦСКА — «Крылья Советов»Заболотный в огне. ЦСКА ответил на слухи об отставке Федотова разгромом «Крыльев» «Зенит» — «Химки»Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ
  • 00:57
    • VAR не позволил «Атлетику» уйти от поражения в матче с «Барселоной»
  • 22:07
    • «Рома» на своем поле проиграла «Сассуоло»
  • 00:39
    • Дубль Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
  • 00:39
    • «Марсель» за минуту упустил победу над «Страсбургом»
  • 21:31
    • «Ростов» вырвал победу у «Пари НН»
    Все новости спорта

    «Шершни» быстро добьются своего

    «Уотфорд» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Чемпионшип, 14 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Бирмингем
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Бирмингем»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бирмингем»
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Уотфорд» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Марта 2023 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» борется за попадание в плей-офф. Правда, на данный момент команда находится лишь на 10 позиции.

    Вот только атака «шершней» явно не блещет. В 36 поединках игроки команды отличились лишь 41 мячом.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Бирмингем Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.554.60Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Уотфорд» потерпел обидное поражение. На выезде команда минимально уступила КПР.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Бирмингемом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных встреч «шершни» выиграли трижды при одной коллизии.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Уотфорд» мотивирован приблизиться к заветной зоне плей-офф.

    «Бирмингем»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно блекло. «Бирмингем» находится на 18 месте в турнирной таблице.

    Вот только атака команды не балует результативностью. В 36 матчах игроки «браммиз» отличились лишь 41 раз.

  • С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
  • Почти все указывает на то, что «Тоттенхэм» не собирается продлевать контракт с Антонио Конте
  • 09/03/2023

    • В минувшем туре «Бирмингем» добыл 3 пункта. Дома «браммиз» уверенно переиграли «Ротерхэм» (2:0).

    Кстати, эта виктория стала для команды первой за месяц. Да и в предыдущем туре «Бирмингем» не смог одолеть аутсайдера «Уиган» (1:1).

    Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Бирмингем» постарается оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.86.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Бирмингема» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.58.

    «Браммиз» сейчас выглядят не столь уверенно, тогда как «Уотфорд» всеми силами сражается за попадание в плей-офф.

    Наш прогноз — Победа «Уотфорда» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Победа «Уотфорда» во 2 тайме за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Гватемала — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Калгари — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Цуренко — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Анахайм — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Алания — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хаммарбю — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.53
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Расинг — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на футбол. «Шершни» быстро добьются своего
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры