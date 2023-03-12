12 марта в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле сыграет против «Торино». Начало встречи запланировано на 14:30 по мск. «Лечче» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

С 27 набранными очкам «Лечче» в турнирной таблице чемпионата Италии идет на текущий момент на 15 строке, оторвавшись на комфортные девять пунктов от опасной зоны.

«Салентианцы» крайне неудачно провели свои две последние игры первенства, проиграв обе их. Сперва в этом отрезке они уступили на своем поле со счетом 0:1 «Сассуоло», а потом потерпели выездное фиаско от «Интера» 0:2.

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Перед этим же «желто-красные» не уступали на протяжении трех встреч, набрав за этот период семь баллов. В данном отрезке они сыграли дома вничью 1:1 с «Ромой» и неожиданно одолели 2:1 «Аталанту» в гостях.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Лечче» в текущем розыгрыше Серии А расписал шесть мировых за 12 матчей при всего двух выигрышах и четырех проигрышах.

«Торино»

«Торино» с 34 зачетными пунктами находится на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. Причем от условно еврокубковой седьмой строки отставание составляет всего один балл.

В минувшем туре туринский коллектив на своем поле смог минимально одолеть «Болонью» со счетом 1:0. И данный выигрыш стал для него третьим за прошедшие восемь встреч.

Перед выигрышем же над «Болоньей», «бордовые» имели 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды уступили на выезде 0:1 «Милану» и 2:4 «Юве», а также на своем поле поделили очки с «Кремонезе» 2:2.

Вдали от дома «быки» за 13 проведенных поединков в текущем чемпионате проиграли в шести случаях, четыре матча они еще выиграли и трижды сыграли вничью.

В первом круге туринцы дома одолели предстоящего противника со счетом 1:0. На своем же поле «Лечче» выиграл у «Торино» в трех из пяти последних игр при двух мировых. Причем в четырех этих поединках забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.70.

На викторию «Лечче» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

Исходя из последней статистики матчей на поле «Лечче» между этими соперниками, прогнозируем, что в данном поединке оппоненты обменяются забитыми мячами.

Плюс к этому ожидаем, что победитель определен не будет. Второй наш прогноз — ничья.