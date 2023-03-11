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    «Краснодар» и «Динамо» сыграют вничью

    «Краснодар» — «Динамо». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 11 марта 2023 года

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов
    «Краснодар» сыграет на своем поле с московским «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет в субботу, 11 марта, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Краснодар»

    «Быки» не совсем удачно стартовали во второй части сезона российской премьер-лиги. Краснодарцы сыграли вничью с явным аутсайдером чемпионата московским «Торпедо» (2:2).

    До этого южане также провели два матча Кубка России против московского ЦСКА. В Москве победу добыла столичная команда (3:0), а в Краснодаре верх взяла местная команда (1:0), однако это не помогло ей пройти дальше.

    Коэффициенты матча Краснодар — Динамо

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    Что касается чемпионата, то «Краснодар» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе команды Владимира Ивича 26 очков.

    Все прогнозы на РПЛ

    Команда из Краснодара продолжает бороться за высокие места. Она лишь на три пункта отстает от пятого ЦСКА и на девять баллов от третьего «Ростова». Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба за высокие места еще впереди.

    «Динамо»

    Динамовцы в текущем сезоне борются за самые высокие места. Бело-голубые по итогам 18 туров имеют в своем активе 32 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Подопечные Славиши Йокановича вполне могут побороться еще даже за второе место, поскольку отставание от «Спартака» составляет лишь пять очков. В трех очка от «Динамо» расположились ЦСКА и «Ахмат», поэтому борьба обещает быть интересной.

    В стартовом матче после возобновления сезона «Динамо», несмотря на не очень выразительную игру, добыло победу над «Крыльями Советов». Судьбу встречи в Москве решил точный удар Константина Тюкавина уже в компенсированное арбитром время.

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    • До этого команда из столицы России провела два матча Кубка страны против тех же «Крыльев». Сначала динамовцы уступили на выезде (1:2), а затем сыграли вничью дома (1:1) и не смогли пройти дальше.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, маленьким фаворитом данного противостояния является «Динамо», на победу которого выставлен коэффициент 2.64.

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    На викторию «Краснодара» можно поставить за 2.73, ничья оценена в 3.70.

    Противостояние примерно равных по силе команд, поэтому поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также рискнем предположить, что будет не результативный футбол, поэтому поставим на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Краснодар» — «Динамо»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Динамо» сыграют вничью
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