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    «Майнц» продлит свою победную серию

    «Герта» — «Майнц». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 марта 2023 года

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    «Майнц»
    11 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Герта» сыграет против «Майнца». Начало игры — в 17:30 по мск. «Герта» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Марта 2023 года
    Герта
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    •  Герта 17:30 Майнц Майнц
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    «Герта»

    Команда находится на грани с зоной вылета в Бундеслиге. «Герта» занимает 14-е место в турнирной таблице и рискует попасть в «красную зону», отрыв от которой составляет всего один балл.

    Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон, выиграв всего 5 матчей из 23-х в Бундеслиге. Главная проблема команды — это оборона. «Герта» пропустила 44 гола в чемпионате, только «Бохум», который идет на последнем месте пропустил больше (54).

    Коэффициенты матча Герта — Майнц

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    После возобновления чемпионата «Герта» выиграла всего лишь 2 матча из 8-и. Команда провалила старт второй части сезона и заметно ухудшила свое турнирное положение. За этот период команда успела пропустить 18 голов и 9 раз забить.

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    На своем поле «Герта» также выступает не лучшим образом. Команда выиграла всего 4 матча из 12-и и занимает 14-е место в лиге по этому показателю.

    Также стоит отметить, что у команды есть нападающий, который может решить исход матча. Бельгиец Доди Лукебакио забил 10 голов в сезоне и располагается на 8-м месте в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Стоит отметить, что форвард отличился забитыми голами в прошедших двух матчах.

    «Майнц»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, всерьез претендуя на еврокубки по итогам сезона. «Майнц» занимает 7-ю строчку и отстает от необходимой 6-й позиции на 4 балла.

    Команда проводит ровный сезон. «Майнц» выиграл 10 матчей из 23-х в немецком чемпионате. По показателю гостевых встреч команда также выступает неплохо, занимая 8-е место в лиге по этому показателю.

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  • Вчера

    • «Майнц» выдал мощный отрезок после возобновления чемпионата. Команда выиграла 4 матча и лишь однажды уступила «Униону» (2:1). За этот период «Майнц» забил 12 голов и 5 пропустил.

    В нынешнем сезоне «Майнц» и «Герта» уже встречались друг с другом. В рамках 7-го тура Бундеслиги команды сыграли вничью (1:1). «Майнцу» удалось спасти игру, сравняв счет на 94-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2.44. Успех «Герты» оценивается в 2.95, ничья — в 3.45.

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    «Майнц» выдала мощный отрезок из 4-х побед подряд. «Герта» переживает не лучшие времена. Можно предположить, что гости продлят свою победную серию.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет за 2.44.

    Еще один вариант ставки — тотал 2.5 меньше за 1.95..Tips1Cef 2.44

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    «Герта» — «Майнц»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Майнц» продлит свою победную серию
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