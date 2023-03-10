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    «Блэкберн» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Сток Сити» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Чемпионшип, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Блэкберн»
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    «Блэкберн»
    В 36-м туре английского Чемпиошипа «Сток Сити» сыграет против «Блэкберном». Начало поединка запланировано на 23:00 по Москве. «Сток Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Марта 2023 года
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    «Сток Сити»

    Команда находится в середине турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 16-ю строчку с 43 очками в активе. «Сток Сити» имеет комфортное преимущество от зоны вылета (11 очко) и может сосредоточиться на том, чтобы подняться выше по турнирной таблице.

    Команда выступает не лучшим образом в нынешнем сезоне. «Сток Сити» имеет довольно средние показатели забитых и пропущенных — 44 гола и 42 пропущенных.

    Коэффициенты матча Сток Сити — Блэкберн Роверс

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    В последних 5-и официальных матчах «Сток Сити» трижды проиграл и два раза одержал викторию. За этот период команда забила 8 голов и 5 пропустила. Стоит отметить, что все восемь голов «Сток Сити» забил именно в двух победных матчах.

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    Команда не лучшим образом выступает на своем поле. «Сток Сити» занимает 5-е место с конца турнирной таблицы по этому показателю, выиграв всего 5 встреч из 17-и на своем поле.

    «Блэкберн»

    Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, ведя борьбу за выход в плей-офф чемпионата. «Блэкберн» ушел в отрыв от 7-й строчки, которая лишает шансов побороться за повышение в классе, на 4 балла.

    «Блэкберн» проводит неплохой сезон, команда выиграла 18 матчей из 35-и. Стоит отметить, что команда не так результативна — всего 39 голов в сезоне при 38-и пропущенных.

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    • У «Блэкберна» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 11 матчей. Команда выиграла 6 матчей и 5 раз сыграла вничью. За этот период «Блэкберн» забил 14 голов и 7 раз пропустил.

    В предстоящем матче «Блэкберн» встретится со «Сток Сити», который проводит не самый лучший сезон. Примечательно, что команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 6-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» в гостях обыграл соперника с минимальным счетом 1:0.

    «Блэкберн» вполне может взять реванш за прошлое поражение. Сейчас команда явно поймала кураж и не собирается сдавать позиции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Сток Сити» выставлен коэффициент 2.06. На викторию «Блэкберна» можно поставить за 3.40, ничья оценена в 3.45.

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    Перед предстоящим матчем гости находятся в прекрасной форме, команда не проигрывает уже 11 матчей подряд. Можно предположить, что эта беспроигрышная серия «Блэкберна» продолжится.

    Наш прогноз — Фора «Блэкберна» 0. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41.

    Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 1.83.

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    «Сток Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Блэкберн» продолжит свою беспроигрышную серию
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