«Порту»
«Порту» нынешний сезон проводит не столь уверенно. В португальской лиге «Драконы» отстают от извечного конкурента «Бенфики».
Команда занимает вторую позицию в чемпионате с отставанием в восемь очков от лиссабонцев. Словом, шансы на успешную защиту титула невысоки.
Коэффициенты матча Порту — Эшторил
При этом обороняется команда весьма монолитно. В 23 матчах Примейра-лиги в воротах «Порту» побывало всего 15 мячей.
Победа в прошлом туре над «Шавешом» (3:1) на выезде прервала мини-серию из двух поражений кряду в разных турнирах, так что клуб не в лучшей форме.
«Эшторил»
«Эшторил» испытывает не лучшие времена. В чемпионате Португалии команда борется за выживание, опережая зону плей-офф на шесть очков.
В национальных кубках коллектив прекратил борьбу еще в 2022 году, так что выступает только в элитном первенстве страны.
В последних четырех поединках клуб проигрывал, забив при этом только один мяч, а пропустив аж 10 голов, а значит всерьез рискует вылететь.
Несмотря на то, что грозный соперник не особо блещет, такая форма гостей уж точно не сулит им успеха против чемпиона на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Эшторила» оценивается в 16,00, ничья — в 6,30.
Хозяева как явный фаворит на своем поле против одного из аутсайдеров способен забить больше двух голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Порту» больше 2,5 голов за 2,06.
Еще один вариант ставки — «Порту» забьет в обоих таймах за 1,87. Опять-таки статус фаворита позволяет рассчитывать на такой расклад.