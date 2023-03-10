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    Сократит ли «Порту» отставание от «Бенфики»?

    «Порту» — «Эшторил». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Португалии 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Эшторил»
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    «Порту» идет на втором месте
    «Порту» сыграет на своем поле против «Эшторила» в рамках 24-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:15 мск. «Порту» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 10 Марта 2023 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:15 Эшторил Эшторил
  • Португалия. Примера
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    «Порту»

    «Порту» нынешний сезон проводит не столь уверенно. В португальской лиге «Драконы» отстают от извечного конкурента «Бенфики».

    Команда занимает вторую позицию в чемпионате с отставанием в восемь очков от лиссабонцев. Словом, шансы на успешную защиту титула невысоки.

    Коэффициенты матча Порту — Эшторил

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    При этом обороняется команда весьма монолитно. В 23 матчах Примейра-лиги в воротах «Порту» побывало всего 15 мячей.

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    Победа в прошлом туре над «Шавешом» (3:1) на выезде прервала мини-серию из двух поражений кряду в разных турнирах, так что клуб не в лучшей форме.

    «Эшторил»

    «Эшторил» испытывает не лучшие времена. В чемпионате Португалии команда борется за выживание, опережая зону плей-офф на шесть очков.

    В национальных кубках коллектив прекратил борьбу еще в 2022 году, так что выступает только в элитном первенстве страны.

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    • В последних четырех поединках клуб проигрывал, забив при этом только один мяч, а пропустив аж 10 голов, а значит всерьез рискует вылететь.

    Несмотря на то, что грозный соперник не особо блещет, такая форма гостей уж точно не сулит им успеха против чемпиона на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Эшторила» оценивается в 16,00, ничья — в 6,30.

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    Хозяева как явный фаворит на своем поле против одного из аутсайдеров способен забить больше двух голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Порту» больше 2,5 голов за 2,06.

    Еще один вариант ставки — «Порту» забьет в обоих таймах за 1,87. Опять-таки статус фаворита позволяет рассчитывать на такой расклад.

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    «Порту» — «Эшторил»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. Сократит ли «Порту» отставание от «Бенфики»?
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