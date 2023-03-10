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    «Сочи» возьмет реванш у «Оренбурга»

    «Сочи» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат России, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Оренбург»
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    «Сочи»
    В пятницу, 10 марта, в Сочи на стадионе «Фишт» в 19-м туре российской Премьер-лиги одноименный клуб «Сочи» сыграет против «Оренбурга». Начало поединка запланировано на 19:00 по Москве. «Сочи» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Марта 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Оренбург Оренбург
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    «Сочи»

    По итогам 18 проведенных матчей российского элитного дивизиона «Сочи» с 28 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на четыре балла от четвертой строки.

    «Южане» смогли выиграть в текущем первенстве восемь встреч, шесть раз они уходили с поля поверженными и четыре матча свели вничью, забили 29 мячей, а пропустили на три больше.

    Коэффициенты матча Сочи — Оренбург

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    В межсезонье «барсы» провели плодотворную подготовку, проведя десять товарищеских поединков. В них они трижды уступили и добились семи выигрышей.

    После возобновления чемпионата сочинцы провели пока только один поединок, обыграв на своем поле московский ЦСКА 2:0, продлив тем самым 4-матчевую беспроигрышную серию, поровну поделив мировые и виктории.

    Календарь и таблица РПЛ

    Стоит отметить, что «Сочи» очень сильно выступает в родных стенах в этом розыгрыше РПЛ, ни разу еще не проиграв, добившись шести викторий и расписав три мировые.

    «Оренбург»

    С 25 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на две строки ниже предстоящего противника.

    «Газовики» добились восьми выигрышей за 18 проведенных встреч первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали одну мировую, разница мячей — 34:40.

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  • 06/03/2023

    • В зимний перерыв «сине-белые» провели девять контрольных встреч. Сперва они в первых шести играх не побеждали, трижды уступив, а последние три матча выиграли.

    В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел поражение от «Ахмата», проиграв в Грозном со счетом 1:3. И данное фиаско стало вторым за последние пять игр первенства.

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    Вне родных стен коллектив выступает очень слабо. За девять проведенных встреч у него одна виктории и восемь поражений, забито восемь мячей при 29 пропущенных.

    В этом чемпионате «Оренбург» дома разгромил «Сочи» со счетом 4:1, а единственная игра на «Фиште» принесла крупную викторию хозяевам — 5:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.06, ничья оценена — в 4.08.

    Прогнозируем, что «Сочи» на своем поле, где он особо силен и еще в этом сезоне никому не проигрывал, добудет три очка над неубедительным в гостях соперником.

    Также ожидаем от поединка верхового исхода, так как обе команды в текущем первенстве довольно-таки результативно играют.

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    «Сочи» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Сочи» возьмет реванш у «Оренбурга»
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