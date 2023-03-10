В пятницу, 10 марта, в Сочи на стадионе «Фишт» в 19-м туре российской Премьер-лиги одноименный клуб «Сочи» сыграет против «Оренбурга». Начало поединка запланировано на 19:00 по Москве. «Сочи» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

По итогам 18 проведенных матчей российского элитного дивизиона «Сочи» с 28 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на четыре балла от четвертой строки.

«Южане» смогли выиграть в текущем первенстве восемь встреч, шесть раз они уходили с поля поверженными и четыре матча свели вничью, забили 29 мячей, а пропустили на три больше.

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В межсезонье «барсы» провели плодотворную подготовку, проведя десять товарищеских поединков. В них они трижды уступили и добились семи выигрышей.

После возобновления чемпионата сочинцы провели пока только один поединок, обыграв на своем поле московский ЦСКА 2:0, продлив тем самым 4-матчевую беспроигрышную серию, поровну поделив мировые и виктории.

Календарь и таблица РПЛ

Стоит отметить, что «Сочи» очень сильно выступает в родных стенах в этом розыгрыше РПЛ, ни разу еще не проиграв, добившись шести викторий и расписав три мировые.

«Оренбург»

С 25 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на две строки ниже предстоящего противника.

«Газовики» добились восьми выигрышей за 18 проведенных встреч первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали одну мировую, разница мячей — 34:40.

В зимний перерыв «сине-белые» провели девять контрольных встреч. Сперва они в первых шести играх не побеждали, трижды уступив, а последние три матча выиграли.

В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел поражение от «Ахмата», проиграв в Грозном со счетом 1:3. И данное фиаско стало вторым за последние пять игр первенства.

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Вне родных стен коллектив выступает очень слабо. За девять проведенных встреч у него одна виктории и восемь поражений, забито восемь мячей при 29 пропущенных.

В этом чемпионате «Оренбург» дома разгромил «Сочи» со счетом 4:1, а единственная игра на «Фиште» принесла крупную викторию хозяевам — 5:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.91.

На викторию «Оренбурга» дают — 4.06, ничья оценена — в 4.08.

Прогнозируем, что «Сочи» на своем поле, где он особо силен и еще в этом сезоне никому не проигрывал, добудет три очка над неубедительным в гостях соперником.

Также ожидаем от поединка верхового исхода, так как обе команды в текущем первенстве довольно-таки результативно играют.