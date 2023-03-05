«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала в нынешнем сезоне осело на экваторе турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 11 месте.

Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 20 матчах махачкалинцы смогли забить всего 15 мячей.

В своем последнем поединке команда сыграла вничью. В контрольном матче «Динамо» Махачкала не смогло одолеть «Алай» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась вполне прилично. Два своих последних контрольных поединка «Динамо» Махачкала завершило мировыми.

В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. В первом круге динамовцы отобрали очки у «канониров» (1:1).

«Арсенал» Тула

Эта команда в нынешнем сезоне пытается вернуться в элиту. Правда, «Арсенал» Тула находится лишь на 6 месте в турнирной таблице.

Туляки имеют заметные сложности с реализацией. В 20 матчах «канониры» смогли забить всего 28 мячей.

В предыдущем своем поединке туляки не сумели победить. В контрольном поединке команда расписала мировую с «Атырау» (0:0).

Состав у туляков, по меркам первой лиги, звездный. Регулярно забивает Кирилл Панченко, в активе которого уже 8 точных ударов.

«Арсенал» Тула отстает от зоны плей-офф на 2 очка. Так что туляки явно планируют как можно раньше встать на победные рельсы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.91.

На викторию «Динамо» Махачкала дают — 3.76, ничья оценена — в 3.48.

«Канониры» наверняка постараются успешно начать весеннюю часть сезона , и явно пойдут вперед с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.