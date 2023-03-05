«Динамо» Махачкала
«Динамо» Махачкала в нынешнем сезоне осело на экваторе турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 11 месте.
Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 20 матчах махачкалинцы смогли забить всего 15 мячей.
В своем последнем поединке команда сыграла вничью. В контрольном матче «Динамо» Махачкала не смогло одолеть «Алай» (0:0).
Да и вообще, в межсезонье команда смотрелась вполне прилично. Два своих последних контрольных поединка «Динамо» Махачкала завершило мировыми.
В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. В первом круге динамовцы отобрали очки у «канониров» (1:1).
«Арсенал» Тула
Эта команда в нынешнем сезоне пытается вернуться в элиту. Правда, «Арсенал» Тула находится лишь на 6 месте в турнирной таблице.
Туляки имеют заметные сложности с реализацией. В 20 матчах «канониры» смогли забить всего 28 мячей.
В предыдущем своем поединке туляки не сумели победить. В контрольном поединке команда расписала мировую с «Атырау» (0:0).
Состав у туляков, по меркам первой лиги, звездный. Регулярно забивает Кирилл Панченко, в активе которого уже 8 точных ударов.
«Арсенал» Тула отстает от зоны плей-офф на 2 очка. Так что туляки явно планируют как можно раньше встать на победные рельсы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.91.
На викторию «Динамо» Махачкала дают — 3.76, ничья оценена — в 3.48.
«Канониры»
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.