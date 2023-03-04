«Ахмат»
Грозненская команда завершила первую часть сезона на шестой позиции в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 26 очков по итогам 17 игр.
Подопечные Сергея Ташуева могут рассчитывать на то, чтобы подняться выше, поскольку они лишь на три пункта отстают от московских «Динамо» и ЦСКА. Однако снизу команду подпирают «Оренбург», «Краснодар» и «Сочи», поэтому если грозненцы удержатся на своей позиции, это будет хорошим результатом.
Коэффициенты матча Ахмат — Оренбург
«Ахмат» уже провел матч Кубка России против «Уфы». Команда РПЛ на выезде одержала победу со счетом 2:1 и прошла дальше.
Что касается матчей на сборах, то команда из Грозного провела их целых восемь. Всего в двух «Ахмат» смог одержать победу, дважды проиграл и четыре встречи завершил вничью.
«Оренбург»
Команда из одноименного города также является крепким середняком Российской премьер-лиги. «Оренбург» после 17 матчей расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
Подопечные Марцела Лички лишь на один балл отстают от «Ахмата» и на четыре от «Динамо» и ЦСКА, поэтому могут побороться за более высокие места. Хотя думается, что главное для оренбуржцев будет то, чтобы их никто не обогнал.
В Кубке России «Оренбург» не играл, поскольку уже успел вылететь из турнира. Он стал последним в группе с московским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».
Зато команда из Оренбурга провела целых девять спаррингов. Сначала были три поражения и три ничьи, а последние три матча команда Лички выиграла.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На победу «Ахмата» предлагают — 2.08.
На викторию «Оренбурга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.75.
Наши прогноз и ставка на данный поединок — ничья. Команды примерно одного уровня, поэтому могут не выявить сильнейшего.
Также поставим на то, что команды много не забьют. Первый тур после перерыва даст о себе знать.